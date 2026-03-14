Video: violento choque en Ñemby deja un motociclista fallecido

Un fatal accidente de tránsito se registró alrededor de las 23:00 sobre la Ruta PY01 (ex acceso sur)

Según los datos preliminares, el accidente involucró a un automóvil Toyota Vitz de color rojo y una motocicleta en la que viajaban dos personas.

A raíz del fuerte impacto, uno de los ocupantes del biciclo, identificado como Víctor Osvaldo Hermosilla, de 53 años, falleció a consecuencia de las graves lesiones sufridas.

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Video muestra el momento del impacto

El violento choque quedó registrado en imágenes de circuito cerrado de la zona.

En el video se observa que la motocicleta sale hacia la ruta en el momento en que un camión le cede el paso para incorporarse a otro carril. Sin embargo, instantes después aparece el automóvil que circulaba a alta velocidad y embiste de lleno al biciclo.

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A causa de la colisión, los ocupantes de la motocicleta fueron lanzados varios metros sobre la capa asfáltica.

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Identidades aún no fueron confirmadas

Hasta el momento, las autoridades confirmaron únicamente la identidad de la víctima fatal. Todavía no se tienen los datos del conductor del automóvil ni del otro ocupante de la motocicleta, quienes estuvieron involucrados en el siniestro.

En el lugar intervinieron agentes de la Policía Nacional de Paraguay y representantes del Ministerio Público de Paraguay, que iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente y las eventuales responsabilidades en el hecho.