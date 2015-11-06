Explican que fallecimiento no fue causado por tatuaje

Nathalia María González Santacruz falleció ayer a los 24 años a consecuencia de una sepsis meningocócica, una septicemia (infección generalizada), según informó a ABC Color el Dr. Jorge González, médico cardiólogo y tío de la joven, quien se encargó de tratarla.

Esta aclaración se hace en relación a una versión que corre en las redes sociales, sobre todo a través de un texto en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, que asegura que la joven falleció luego de realizarse un tatuaje. El texto reza cuanto sigue:

"El día 23 de octubre, NATALIA GONZALEZ SANTACRUZ se hizo un tatuaje en ASUNCION INK TATTOO STUDIO con el sr ANGEL RUBEN MORENO... El lunes 2 de noviembre entró en la UTI después de estar internada por fiebre. Después de unos estudios, descubrieron que la bacteria provenía del tatuaje. Ayer falleció la chica de Septicemia fulminante" (sic).

En este este sentido, el doctor González desmintió completamente esta información: "Yo no sé de donde salió esa historia. No sé si se realizó un tatuaje, y si se hizo no tiene ninguna trascendencia para la patología que derivó en su muerte", subrayó. Relató que luego de detectarse la patología, la joven resistió sólo 24 horas debido a que se trata de un cuadro fulminante.

Explicó que el meningococo se trasmite por el aire o por contacto de una persona infectada a otra. Según dijo se trata de casos aislados ya que hay personas que son sensibles y otras que son resistentes. "Incluso hay portadores sanos, esa es la manera que se transmite, tienen la bacteria dentro del organismo y no les hace nada, y les transmiten a personas susceptibles, depende del germen, de la sensibilidad de la persona", explicó el profesional.

Existe también otro texto que corre por las redes, que niega que la causa de muerte haya sido el tatuaje. Este mensaje también se viralizó por las redes y es el que sigue:

"Hola a todos. Soy tía de Nathalia Gonzalez y si les llegó un mensaje diciendo que falleció a causa de un tatuaje es falso. Tampoco se internó desde el lunes. Ella miércoles ingresó a La Costa y falleció anoche. El médico autorizado para hablar es su tío que en breve va a aclarar por Ñanduti. Gente mal intencionada está acusando a un local y a una persona de algo que no es cierto. Seamos responsables. Y no compartamos mentiras. Es un momento horrible para la familia como para que encima se manipule y manosee el tema"(sic).