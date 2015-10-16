Renuncia decana de la FIUNA

“Ante la falta de garantías” sobre la integridad física hacia su persona y la de su familia, la ingeniera Pino firmó hace instantes su renuncia como decana, “con la esperanza que este paso que me obligan a tomar circunstancias ajenas a mi voluntad, se logre la tan ansiada paz en FIUNA y se den por finalizada las persecuciones”.

María Teresa Pino había asumido el cargo tras la renuncia de Isacio Vallejos, pero los alumnos afirman que es de la “misma línea” de Vallejos, por lo que presionaron para que también renuncie.

En las primeras líneas de su carta de renuncia, sostiene que tanto ella como otros docentes de esa casa de estudios “no merecemos el maltrato al que hemos sido sometidos, ignorando y pasando por alto las Garantías Constitucionales de las que deberíamos gozar (…) más allá de la razón de sus reclamos”.

Además, la decana renunciante argumenta que estas semanas ha “soportado todo tipo de vejámenes, calumnias, atropellos, difamaciones, y agravios hacia mi persona y hasta han puesto en duda mi honorabilidad sin motivo suficiente”, agregando que las acusaciones fueron originadas a través de “manipulaciones hechas por redes sociales y escritos anónimos, con medias verdades contadas por personas que han formado parte de esta administración”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, Pino insta a la comunidad educativa a reflexionar “sobre actos y posiciones que cada uno ha tenido para que nunca más alguien tenga que pasar por esta situación”.

RENUNCIA ACEPTADA

El Consejo de la Facultad de Ingeniería resolvió aceptar la renuncia y nombró en su reemplazo al Ing. Cirilo Hernáez Medina, quien ya había sido solicitado por los alumnos en su momento.