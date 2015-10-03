Más renuncias en Odontología de la UNA

Los estudiantes celebraron la decisión dada a conocer esta mañana. “Nuestra postura era la renuncia de todos los titulares, estamos muy conformes y ahora queremos que se transforme nuestra facultad”, manifestó Rossana Zelaya, una de las estudiantes.

De hecho, tanto los alumnos como los profesores afirmaron que de esta manera ya podrían iniciarse las clases el lunes. Tras las renuncias, asumieron como titulares del mencionado estamento los profesores Raúl Vera y Humberto Corbeta, quienes eran miembros suplentes. No obstante, aún no tienen claro qué se debe hacer en caso de renuncia masiva de los demás miembros, ya que es algo que no se contempla en el estatuto.

“Nosotros estamos viendo la figura legal más apropiada para darle a este nuevo consejo directivo. Estamos esperando la llegada de nuestro asesor jurídico porque esta figura de renuncia masiva no está contemplada”, explicó Corbeta. La intención es aclarar las dudas en el ámbito jurídico, y con el nuevo consejo conformado, empezar las clases el lunes.

Los estudiantes de la Facultad de Odontología, al igual que sus pares de otras facultades, permanecieron en vigilia durante varios días en la sede de la casa de estudios. Los alumnos resguardaban el edificio a la espera del allanamiento de la Fiscalía, ya que hubo varias denuncias de robo y quema de documentos que podrían evidenciar casos de corrupción.

El primer logro de los estudiantes de odontología fue la renuncia del decano Rubén Di Tore, cuestionado por su gestión. Uno de los hechos más resaltantes, fue la denuncia de la existencia de una filial “fantasma” en San Pedro, ya que figura en los papeles y en el presupuesto, con 20 docentes en planilla, pero que en la realidad no existe.