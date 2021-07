San Patricio formará parte de la Ruta Jesuítica

La rúbrica del acuerdo se realizó hoy en la institución municipal con la presencia del intendente Fabián Almada (PLRA), la presidenta de la Cámara de Turismo del Paraguay zona sur, Olga Fichert y el cura párroco Joaquín Martínez.

El ejecutivo distrital calificó como un hecho muy importante la firma entre las dos instituciones porque para muchos San Patricio no figura en el mapa del departamento de Misiones, ni del país.

“Somos el distrito más joven del departamento, hace poco nomás cumplimos 71 años, el 10 de julio pasado, y esta historia tenemos que ir construyendo todos juntos esta memoria viva que hoy estamos empezando al formar parte de la Ruta Jesuítica que fue declarado patrimonio mundial por la Unesco”, expresó Almada.

Por su parte, el padre Joaquín Martínez manifestó que “un pueblo que no tiene memoria y no tiene historia, no tiene esperanza, pero hoy este pueblo quiere recuperar su memoria, su historia, y detrás de todo esto se irá construyendo muchos sueños con mucha esperanza para el fortalecimiento, para el desarrollo de la comunidad”.

Por su parte, Olga Fichert, indicó que lo que más sueñan los integrantes de la Cámara de Turismo del Paraguay es el desarrollo de las comunidades.

“Resulta que hace 400 años el mundo hablaba de la utopía del Paraguay, porque aquí se había dado un hecho insólito histórico y único, que es la gran campaña de evangelización y por otro lado el desarrollo de la persona humana... Se llegó a tener la posibilidad de equiparar en condiciones a un indio guaraní con un sacerdote jesuita, se dio educación, cosa que en Europa recién hace 200 años atrás se dio. Nosotros dábamos en esa época, educación, arte y por sobre todo el desarrollo del amor a Dios”, dijo Fichert.

El evento protocolar finalizó con un acto artístico con la presentación del grupo de danza del segundo curso de la Escuela Básica Nº 391.