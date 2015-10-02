Siguen los allanamientos en las facultades de la UNA

El agente fiscal especializado en delito de lavado de dinero, Hernán Galeano, quien interina a la fiscal especializada en delitos económicos, Josefina Aghemo, allana la sede dela Facultad de Ciencias Químicas de la UNA, acompañado de su colega Gerardo Mosqueira, de la Fiscalía de San Lorenzo.

Entre las dependencias inspeccionadas por la comitiva fiscal se encuentran Asesoría Jurídica, Gabinete del Vicerector, Dirección General de Administración y Finanzas, entre otros. Por su parte, el fiscal José Dos Santos allana junto al agente fiscal José Morínigo la facultad de Medicina en Sajonia, de donde proceden a la incautación de documentos.

En el trasncurso de la jornada se realizaron varios allanamientos en distintas instituciones de la Universidad Nacional de Asunción con el acompañamiento de técnicos del Laboratorio Forense y representantes de la Contraloría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública, de la Subsecretaría de Estado de Tributación y de la Dirección General de Contrataciones Públicas.