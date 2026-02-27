Cumpleaños de hija de gobernadora: abogado denuncia censura en medida que prohíbe publicar fotos

La decisión de una jueza de la Niñez que prohíbe divulgar imágenes y videos del cumpleaños de 15 de la hija de la gobernadora de Concepción, Liz Meza, generó una fuerte reacción del abogado Felino Amarilla, quien calificó la resolución como una “censura previa”.

Amarilla apuntó directamente a la Corte Suprema de Justicia, señalando que sus miembros deben intervenir ante lo que considera una violación constitucional.

Mencionó además al superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción, Eugenio Jiménez, indicando que estos son los casos en los que la máxima instancia judicial debe “asumir su rol de policía judicial” y garantizar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional.

“El primer órgano que tiene que cumplir la Constitución es la Corte Suprema. No puede una jueza, alegremente, violarla”, expresó.

Lea más: Jueza prohíbe publicar fotos de hija de gobernadora

“Trampas legales” y efecto contrario

El abogado advirtió que las medidas cautelares, aunque eventualmente puedan ser nulas, permanecen vigentes hasta que otra instancia las revoque, lo que a su criterio facilita abusos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Son trampas legales, chicanas legales”, manifestó, y agregó que la decisión podría generar el efecto contrario al buscado: “Va a aumentar el morbo. La fiesta va a tener mayor interés por el público”.

En tono crítico, incluso ironizó sobre la posibilidad de que se intente impedir el ingreso de celulares al evento para evitar filtraciones, calificando la hipótesis como “ridícula” en la era digital.

Debate sobre libertad y poder

Amarilla enmarcó el caso en una crítica más amplia a la clase política paraguaya, a la que acusó de actuar con “hipocresía” y de utilizar las instituciones cuando conviene a sus intereses.

Sostuvo que la libertad de expresión no puede ser limitada mediante resoluciones judiciales que —según insistió— contravienen la Constitución. “La libertad va a triunfar por encima de la censura”, concluyó.