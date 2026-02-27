La Comisión de Árbitros reconoce que el gol anulado a Cerro Porteño debió subir al marcador

El incidente ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando un cabezazo certero de Cristhian Paredes tras un centro de Robert Piris da Motta terminó en el fondo de la red. Sin embargo, el festejo azulgrana fue interrumpido, primero por la jueza de línea y luego el VAR no pudo corregir el error, detectando una supuesta “cortina” de Juan Manuel Iturbe, quien se encontraba en posición adelantada, sobre el defensor Julio “Polaco” González. Pese a que el contacto existió, la incidencia del mismo en la jugada fue el foco de una intensa controversia que la Comisión terminó por aclarar en su reporte oficial, admitiendo el error del árbitro Blas Romero, en conjunto con el VAR, que en la cabina tenía a Fernando López.

En su análisis técnico, la Dirección de Árbitros detalló la secuencia de la siguiente manera: “Durante un ataque del equipo de Cerro Porteño, el árbitro asistente (Nancy Fernández) aplica delay de bandera. La acción culmina en gol y entonces indica fuera de juego y el árbitro (Blas Romero) anula el tanto convertido. En las imágenes se observa que un jugador atacante en posición de adelanto contacta con un defensor de Ameliano, que si bien se movía hacia la portería, no tenía posibilidad de jugar el balón ni disputarlo. Esta acción del delantero debió ser considerada como no infracción de fuera de juego”.

Análisis arbitrales de las jugadas destacadas de la Fecha 7 del Apertura