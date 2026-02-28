EE. UU. e Israel lanzan en conjunto un ataque preventivo contra Irán

“Hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel: hace instantes Israel y Estados Unidos lanzaron una operación para eliminar la amenaza existencial que representa el régimen terrorista de Irán” , afirmó Netanyahu en un mensaje en video.

De acuerdo con el primer ministro, la “acción conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome su destino en sus propias manos”.

“Ha llegado el momento de que todo el pueblo de Irán se deshaga del yugo de la tiranía y haga realidad un Irán libre y amante de la paz”, agregó.

“Irán libre”

El dirigente israelí también aseguró que “no debe permitirse que este régimen terrorista asesino se arme con armas nucleares que le permitirían amenazar a toda la humanidad”.

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado ataques contra diversas posiciones en Irán.

Ambos países habían acusado a la república islámica de buscar hacerse con el arma nuclear, un objetivo negado repetidamente desde Teherán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo que su gobierno habría iniciado ataques “de gran envergadura” contra Irán.

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es “reducir a nada” la marina iraní y “eliminar amenazas inminentes” causadas por Irán.