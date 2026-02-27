Chase anticipa aprobación con cambios de la reforma de la caja fiscal

El senador Natalicio Chase, líder de la bancada cartista en la Cámara Alta, se refirió al tratamiento de la reforma de la caja fiscal y adelantó que el proyecto será aprobado con ajustes.

Según explicó, el Senado realizó un análisis del proyecto, pero ante la falta de consenso pleno se resolvió pasar a un cuarto intermedio y convocar a los distintos gremios afectados.

Lea más: Ratifican postura de aprobar el plan de Caja Fiscal con modificaciones

“Estamos a punto de finiquitar con pocos cambios y tener en cuenta las recomendaciones que está haciendo la Comisión de Hacienda”, señaló.

“El corte es traumático para un sector que tiene este privilegio”

Chase inidicó que el impacto es significativo para un sector que actualmente cuenta con condiciones especiales de jubilación.

Explicó que alrededor de 230.000 personas están dentro del sistema y que existe una franja de aproximadamente 30.000 trabajadores que se encuentran en el periodo de transición y verían extendido su proceso jubilatorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El corte es traumático para un sector que tiene este privilegio”, sostuvo, aunque remarcó que el oficialismo está convencido de que la reforma debe avanzar.

Lea más: Senador plantea que sector productivo e Itaipú financien déficit de la Caja Fiscal

El senador indicó que el gremio docente es el que está presentando más reclamos. Señaló que se propuso un esquema escalonado de jubilación y una franja de tolerancia para facilitar la transición.

“Todos los cambios que implican beneficios para sectores generan traumas y esos deben ser atendidos por la clase política”, afirmó.

Chase adelantó que en los próximos días se definirá si el tratamiento del proyecto se adelanta o se posterga levemente, aunque aseguró que no pasará mucho tiempo antes de su aprobación.

El estudio final de la reforma, según indicó, podría quedar concluido en el transcurso de la próxima semana.