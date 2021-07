SNPP de Chore continúa paralizado

Los estudiantes decidieron retirarse por tiempo indefinido de la institución el viernes de la semana pasada en espera de la reposición a su cargo de la Dra. Edith Geraldina Ojeda, quien fue reemplazada por el Señor, Gullermo Solis, que actualmente ocupa la dirección del local que quedó sin alumnos.

De acuerdo a los datos que se manejan, el cambio se la directora se originó a raíz del pedido realizado por algunos políticos colorados del equipo oficialista del Movimiento Colorado Añetete, atendiendo a que la misma respondería al equipo de Honor Colorado HC.

Sin embargo, los estudiantes no aceptaron la resolución de la ministra del Ministerio de Trabajo, Justicia y Seguridad Social, Carla Bacigalupo quien firmó la destitucion de Ojeda. No retornaran al local. El presidente del Centro de estudiantes, Fredy Gomez, informó en un contacto telefónico que los alumnos no van a retornar a la casa de estudios si la Ministra no se reúnen con ellos y llegar a un acuerdo, enfatizó.

"Nosotros no tenemos ni la más mínima intención de volver al SNPP con este ambiente de incertidumbre, por que en primer lugar se actuó de muy mala manera con los estudiantes que estaban trabajando muy bien con la directora saliente y le nombraron a una persona que no sabe nada del funcionamiento de nuestro local educativo", aseveró el dirigente juvenil.

Al respecto, intentamos contactar con el actual director, pero no atendió a nuestras llamadas.