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Seguro que varios políticos y “personalidades” de otros ámbitos de la sociedad tuvieron un desayuno amargo en pleno viernes 13.

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Si Marset llega a hablar, se puede “incendiar” una buena parte del Paraguay. Ya deberían sacar turno con algún cardiólogo amigo.

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El Senado podría intentar lavarse la cara con Erico Galeano. No sería nada descabellado plantear una expulsión del Congreso a raíz de estos nuevos hechos. Pero los cartistas, por “orden superior”, le siguen protegiendo. Por lo visto el legislador con permiso sabe mucho y tienen miedo de que cante algo.

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Erico, muy ligado a Marset, es una de las tantas rocas en el zapato del cartismo. ¿Cómo se entiende que “Pinocho” Peña gua’u se comprometa a combatir el narcotráfico, crimen organizado, bla, bla, bla, ante EE.UU., e internamente le protege a Erico? Si hay hipocresía, que no se note.

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La detención escondió bajo la alfombra la feroz pelea que hay en el cartismo por el proyecto de la reforma de la Caja Fiscal.

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Pero la disputa continúa porque los diputados cartistas están con la “sangre en el ojo” porque políticamente quedaron “mal parados” con la aprobación de la reforma tal cual lo solicitó urgentemente “Pinocho” Peña y su ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

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Por la supervivencia en el poder, “Pinocho” tendrá que ofrecerle algún cargo internacional a su cuate Fernández Valdovinos porque el sillón de los López también corre peligro.

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El ministro Baruja también está en el “ojo de la tormenta”. Fue sospechosamente generoso con Chaqueñito y el hermano de Zenaida Delgado.