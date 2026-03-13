Caída de Marset: comandante destaca colaboración paraguaya contra el narcotráfico

El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, confirmó que noticia de la captura de Sebastián Marset recibieron durante la media mañana. Subrayó que el procedimiento fue de tal magnitud que prefirieron esperar una confirmación oficial antes de dar paso al trabajo de Interpol.

“Era un objetivo de muy alto valor estratégico”, explicó el comandante, quien reconoció que las primeras informaciones fueron oficiosas.

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El jefe policial subrayó que este no fue un esfuerzo aislado, sino el resultado de un pedido de captura internacional que involucra a Bolivia, Paraguay y Estados Unidos.

Actualmente, Marset ya se encuentra bajo custodia de la justicia norteamericana.

El aporte paraguayo y el “trabajo fino” de Bolivia

El comandante Benítez subrayó que Paraguay colaboró activamente para la captura de Marset. Relató que se compartieron datos recolectados durante el histórico operativo “A Ultranza PY” y cualquier información vinculada que pudiera servir para rastrearlo.

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“No se puede quitar el mérito a los intervinientes de esta mañana, porque ha sido un trabajo bastante fino el que han hecho”, afirmó.

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La detención se logró gracias a una precisión milimétrica en el terreno, evitando que el sospechoso pudiera escapar una vez más como lo hizo en el pasado.

El operativo para atrapar a Marset comenzó a las 03:00 de la madrugada en el exclusivo barrio Las Palmas, en Santa Cruz. Las fuerzas especiales bolivianas allanaron dos inmuebles de forma simultánea. En la vivienda “A” se encontraba escondido el uruguayo, mientras que en la vivienda “B” se refugiaba su guardia de seguridad personal.

Para evitar heridos civiles, las autoridades alertaron previamente a los vecinos y acordonaron varias cuadras a la redonda. Durante el procedimiento, Marset fue detenido junto a otras cuatro personas —tres hombres y una mujer— que actuaban como su anillo de protección.

El presunto narcotraficante ya fue trasladado a los Estados Unidos.