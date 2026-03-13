Cae boliviano con supuesta “narcoavioneta” recién pintada

El detenido resultó ser Jorge Ingala Pacheco, mayor de edad, de nacionalidad boliviana. Agentes del Departamento contra Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Dirección de Policía de Boquerón, bajo la dirección de la agente fiscal Milena Basualdo, se constituyeron en el aeropuerto de Filadelfia y, tras conseguir la autorización previa, verificaron el lugar hasta que observaron en el hangar N° 2 que había una avioneta Cessna que estaba recién pintada de blanco, con armaje de motor descubierto y sin matrícula visible.

Notaron también que la aeronave estaba en proceso de armado pieza por pieza y, por carecer de documentos legales, la agente fiscal dispuso su incautación y lacrado hasta la presentación de la documentación correspondiente.

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Fiscalía dispuso la detención del piloto

Asimismo, se procedió a la detención por disposición fiscal del supuesto piloto boliviano y la incautación de dos aparatos celulares y un DVR para su posterior cotejo, así como también el libro de Registros de Entrada y Salida del aeropuerto.