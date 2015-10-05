Denuncian amedrentamiento

La joven Melissa Galeano acudió esta noche a la comisaría 1ª de San Lorenzo en compañía de un grupo de estudiantes para radicar su denuncia ante la Policía, argumentando que desde hace días es víctima de llamadas y mensajes amenazadores e incluso fue seguida por extraños, informó Víctor Ruiz, periodista de ABC Color.

Relató que esta noche, tras una reunión de equipo con sus compañeros, salía del campus en su automóvil y fue seguida por una camioneta Toyota Hilux color negro sin chapa. “Mientras nos movilizábamos desde el campus empezaron a seguirnos, ya fue muy evidente cuando nos estacionamos en algún lugar y la persona también se quedo, o sea la camioneta, y continuó camino hasta que hicimos maniobras para perderlos”.

Dijo además que la noche anterior, cuando llegaba a su casa, divisó a dos personas extrañas en un vehículo pequeño, estacionado frente a su casa, y que no se movían del sitio, por lo que ante el temor prefirió ir a otro lugar a pasar la noche. Contó también que recibe varios mensajes y llamadas desde números privados al día con advertencias.

“Uno de los mensajes era ‘conocemos todos tus pasos’ o ‘cuando te movés, tené cuidado’ y las llamadas son las mismas: ‘Atendé porque sos vulnerable’”. Explicó que esto se ha registrado desde que se organizaron para denunciar las irregularidades en su carrera dentro de la gran movilización estudiantil de universitarios de la UNA.

