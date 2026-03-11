Olimpia, perjudicado por el arbitraje cae ante Palmeiras en la Libertadores Sub 20

Desde el pitazo inicial, el elenco paraguayo planteó un partido inteligente, jugando de igual a igual ante uno de los eternos candidatos al título. Olimpia generó las ocasiones más claras, convirtiendo al portero brasileño, Kauan Lima, en la gran figura del encuentro. La oportunidad más nítida estuvo en los pies de Faustino Barone, quien tras un tiro de esquina de Derlis Martínez, conectó un remate de frente al arco que parecía destinado a romper el cero. Sin embargo, una reacción felina del guardameta del Verdão evitó lo que hubiera sido un premio justo a la ambición franjeada.

Lea más: La Albirroja integrará el Grupo A en el Sudamericano Sub 17 que se jugará en Paraguay

Cuando el partido entraba en su recta final y el empate parecía inamovible, llegó la polémica que cambió el guion. El árbitro Sebastián Martínez sancionó un penal inexistente a favor de Palmeiras. En una jugada dividida, Éver Mélida rechazó limpiamente el esférico sin tocar a Juliano Viana; no obstante, el atacante brasileño exageró la caída y el juez compró la simulación (no hay VAR). Poco le importó la justicia a Erick Machado, quien ejecutó la pena máxima con un zurdazo potente y cruzado. Pese a que el portero Facundo Insfrán adivinó la trayectoria del disparo, la precisión del remate sentenció el 1-0 definitivo.

Pese a la derrota, Olimpia se mantiene en la segunda posición del Grupo B, gracias a la diferencia de goles obtenida en el debut tras la goleada 4-1 sobre Sporting Cristal. Por su parte, Palmeiras asegura su pase a la siguiente ronda con puntaje ideal. El boleto a la fase final se decidirá este sábado a las 21:30, cuando el elenco “Franjeado” se enfrente al anfitrión, Universidad Católica de Ecuador.

Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito, Ecuador). Árbitro: Sebastián Martínez (Argentina). Asistentes: Juan Mamani (Argentina) y Mariana De Almeida (Argentina). Cuarto Árbitro: Gabriel Mendoza (Bolivia).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olimpia: Facundo Insfrán; Thiago Aranda, Elías Rodas, Christhian Ruiz y Kevin Amarilla; Óscar Alfredo Cardozo (81′ Brayan Grance), Jonathan Rolón (46′ Milan Freyres) y Alan Ledesma; Derlis Martínez (64′ Éver Melida), Faustino Barone (64′ Júnior Gamarra) y Owel Gonzalo Benítez (65′ Tobías León). D.T.: Juan Manuel Salgueiro.

Palmeiras: Kauan Lima; Luis Roncholeta, André Ribeiro (85′ Thiago Nogueira), Kone Zie Mohamed y Luis Gonçalves Saboia (46′ Antônio Marcos Alves); João Paulo De Moura, Erick Machado (83′ Ruan Yago Gomes) y Rafael Barbosa; Gabriel Leite (46′ Eduardo Conceição), Heittor Da Silva (69′ Juliano Viana) y Riquelme Marinho. D.T.: Lucas Pereira.

Gol: 76′ Erick Machado, de penal (P). Amonestados: 36′ Jonathan Rolón (O); 45′+5′ Heittor Da Silva, 71′ Luis Roncholeta, 76′ Erick Machado y 90′+2′ Eduardo Conceição (P).