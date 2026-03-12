Albañil muere tras caer a una piscina en Mariano Roque Alonso

El hombre que realizaba trabajos de albañilería fue hallado sin signos de vida dentro de una piscina en una casa quinta ubicada en el barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso. El hecho fue reportado a la Policía en hora de la tarde de ayer, miércoles.

“Se nos informó a través del sistema 911 el caso de supuesto ahogamiento. Nos constituimos y encontramos al señor sin signos de vida dentro de la piscina”, explicó el oficial Blas Quintana, de la Comisaría 23ª.

Según el reporte policial, la víctima fue encontrada por el propietario de la casa quinta, quien llegó al lugar para verificar el avance de la obra y realizar el pago al trabajador. “El dueño de la quinta contó que el fallecido estaba construyendo una muralla al lado de la piscina”, detalló el oficial Quintana.

En la escena también fue hallada una escalera metálica en el suelo, lo que hace presumir a los investigadores que el hombre se encontraba trabajando en las últimas hileras de la muralla cuando ocurrió el hecho.

Presumen que se desvaneció por el calor

De acuerdo con el informe policial, el hijo de la víctima manifestó que su padre padecía varias enfermedades de base, por lo que sospechan que pudo haberse desvanecido debido al calor y al esfuerzo físico que estaba realizando.

Tras el desvanecimiento, el trabajador habría caído a la piscina, donde finalmente fue encontrado sin vida. El caso quedó a cargo del Ministerio Público, que determinó la entrega del cuerpo a los familiares.