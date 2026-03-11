Expulsan a Carmiña Masi de Gran Hermano Argentina tras comentarios racistas

El conflicto estalló a raíz de un comentario ofensivo de Masi hacia Mavinga, otra de las participantes, mientras esta última bailaba en el patio de la casa. El episodio, captado por las cámaras y difundido rápidamente en redes sociales, generó un repudio generalizado.

Masi pronunció una frase que fue calificada de “aberrante” por los televidentes: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

Reacción de la producción y redes sociales

La indignación no se hizo esperar. El nombre de la paraguaya se convirtió en tendencia en distintas plataformas, donde los seguidores del programa exigieron una postura firme ante lo que consideraron una falta gravísima a la convivencia y a la dignidad humana. Ante la presión social y la gravedad de los dichos, Gran Hermano determinó su salida inmediata del certamen.

Acciones legales en curso

Más allá de la sanción televisiva, la situación escaló al plano judicial. Damián, esposo de Mavinga, confirmó en el programa DDM (América) que iniciará acciones legales contra Masi en la Justicia argentina. La familia se asesora con abogados para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.

Los allegados a la participante congoleña calificaron las expresiones como “anticonstitucionales”, “degradantes” y “denigrantes” para toda la comunidad de color del vecino país.

Masi cierra así un breve y polémico paso por el reality argentino, permaneciendo apenas poco más de dos semanas dentro de la casa.