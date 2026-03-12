Caja fiscal: cartismo temía otro “Marzo Paraguayo”, afirma Silvio Ovelar

La Cámara de Senadores aprobó ayer, miércoles, una versión modificada del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que presentaba parámetros más flexibles con relación a las modificaciones que planteaba el Poder Ejecutivo en su proyecto original.

La versión aprobada en el Senado introduce al sistema jubilatorio del funcionariado público modificaciones que el Gobierno pidió con el fin expreso de frenar el creciente déficit de la caja fiscal, incluyendo el establecimiento de edades mínimas de jubilación o el incremento del aporte de los afiliados a las cuatro cajas más deficitarias: las del Magisterio Nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.

Sin embargo, ante la fuerte presión de los gremios afectados, principalmente el de los docentes, que se movilizó en masa en Asunción durante los últimos dos días, el Gobierno y el Senado –donde el oficialismo cartista sigue teniendo mayoría- hicieron varias concesiones y aprobaron una reforma menos radical que la que anunciaron inicialmente, lo que ha llevado a expertos a afirmar que lo aprobado ayer en Cámara Alta es solo un “parche” que no solucionará el problema de sostenibilidad a largo plazo de la caja fiscal.

“Amigos que vinieron infiltrados”

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado), uno de los principales articuladores de la aprobación del proyecto de reforma en su “versión Senado” más favorable a los reclamos de los gremios, admitió que se tuvo en cuenta una perspectiva política y no estrictamente económica al momento de tomar la decisión de aprobar la versión de Cámara Alta en vez de la versión remitida por la Cámara de Diputados, más resistida por los gremios.

Al preguntársele directamente si el oficialismo cartista optó por la “versión Senado” debido a un temor de que la masiva movilización de gremios de ayer pudiera derivar en disturbios –la expresión utilizada por el entrevistador en su pregunta fue “se estaba armando otro Marzo Paraguayo”, en referencia a las grandes protestas de marzo de 1999 que resultaron en la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas–, el senador Ovelar respondió: “Así es”.

Cuando se le preguntó de dónde provenía la información de que podría haberse producido violencia ayer, el senador Ovelar comenzó a decir que el aviso vino de “amigos que vinieron infiltrados”, pero se detuvo y dijo “amigos que vinieron con la manifestación y percibieron la presencia de muchos infiltrados” entre los manifestantes.

Admitió que no hizo una denuncia formal tras recibir esa información y añadió que “son cuestiones que hay que manejar con prudencia”. El senador Ovelar tampoco presentó ningún tipo de evidencia que respalde su versión.

Momentos después, el ministro del Interior, Enrique Riera, dijo a ABC Color que la Policía Nacional no tuvo “reportes de ninguna señal de violencia” relacionada a la movilización de gremios.

“Esta gente venía con todo”

El senador Ovelar –presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, que dictaminó a favor de la aprobación de la “versión Senado” del plan de reforma– admitió también que su interpretación sobre cuál versión era la más conveniente no fue “estrictamente económica, sino política y social”.

“Esta gente venía con todo, imaginate lo que sería una sumatoria de todos los gremios docentes, militares, policiales, judiciales, en una sola marcha el 25 de marzo”, agregó en referencia a la fecha en la que originalmente el Senado tenía previsto tratar el proyecto de reforma de la caja fiscal antes de su postergación “sine die” -sin fecha fija– la semana pasada.

Señaló que el gremio docente obtuvo “el 80 por ciento de las reivindicaciones” que buscaron durante las negociaciones previas a la sesión de ayer del Senado porque “representan el grupo de presión más importante del país” y sus líderes “han tenido una extraordinaria capacidad de movilización y lobby”.

“Un logro importante”

El legislador cartista defendió las concesiones hechas diciendo que “a los docentes uno tiene que primero darles los recursos para exigirles que se capaciten y nos permitan tener alumnos que mañana nos conviertan en un país competitivo”.

Y argumentó que, si bien lo aprobado en el Senado no frenará el déficit de la caja fiscal en la medida que hubiera logrado la “versión Diputados” -según su cálculo, la propuesta original de Ejecutivo habría “taponado la hemorragia” en un 60 por ciento, mientras que la “versión Senado” lo haría en un 50 por ciento– lo aprobado ayer sigue representando un “logro importante” que va a permitir “tener el tiempo necesario para hacer modificaciones importantes a futuro”.

“Terminamos aprobando un proyecto que va a contener la hemorragia”, subrayó. “Quizá no sea lo ideal, pero era lo que políticamente más convenía”.

Agregó que el escenario que sí habría supuesto un “fracaso” para el Gobierno era que el proyecto de reforma sea rechazado y “quede todo como está”, lo que, según estimó, habría llevado al sistema jubilatorio del funcionariado público al “cataclismo” en 2028 o 2029.

Planteamiento de elevar impuestos

El senador Ovelar profundizó también en declaraciones que hizo ayer en el Congreso, donde dijo que eventualmente será necesario que el Gobierno plantee elevar impuestos para sostener la economía nacional.

La relativamente baja carga impositiva en Paraguay ha sido uno de los principales argumentos que han esgrimido el presidente Santiago Peña y su Gobierno en sus intentos de posicionar al país como un destino atractivo para las inversiones de capital extranjero.

Sin embargo, el senador Ovelar argumentó que los impuestos bajos dan al Gobierno poco margen para maniobrar económicamente y que factores como la adición de unos 5.000 nuevos policías a las fuerzas públicas por año, los planes del gobierno de inaugurar varios nuevos hospitales –que requerirán la contratación de miles de trabajadores de blanco– y el hecho de que Paraguay dejará de recibir recursos de “fondos sociales” de la Itaipú Binacional en 2028 harán inevitable que el Gobierno busque tributar más.

Agregó que su propuesta para ese fin no sería modificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino que “apuntaría al Impuesto Selectivo al Consumo”.