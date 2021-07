Universitarios exigen cumplimiento de convenios

El punto que no se está cumpliendo del acuerdo es el pago de trabajadores de limpieza y seguridad. Además, hay cierre de carreras por falta de rubros para docentes, habilitación de una filial de la UNP en esta comunidad, creación de un campus universitario y la recuperación un terreno que había sido cedido por la municipalidad, que actualmente se encuentra en litigio judicial.

El reclamo de los jóvenes, que tuvieron el acompañamiento de docentes, fue presentado al decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas, Lic. Jorge Forneron, durante una reunión que se realizó ayer en las instalaciones del Colegio Nacional de la Villa Permanente, lugar donde funciona por la noche la UNP por no contar con un local propio.

Por su parte, el decano manifestó ante los 240 universitarios de la sede de Ayolas que actualmente la UNP está atravesando por una situación financiera crítica que no les permite poder cumplir con el convenio firmado. Agregó que la facultad no puede realizar ningún tipo de inversiones en sedes que no cuenten con un local perteneciente a la Universidad Nacional de Pilar y que tampoco están en condiciones de poder financiar la construcción de edifico propio.

El resultado de la reunión fue que los estudiantes deben presentar proyectos que ayuden a que la sede de Ayolas siga funcionando, pues las autoridades de la UNP no dan garantías de que seguirá habilitada el próximo año.