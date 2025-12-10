“Mauri”, considerado el asaltante más buscado del país, cae abatido en Alto Paraná

Los datos preliminares de la Policía indican que Mauricio Paniagua Medina, alias “Mauri”, circulaba en un vehículo junto a otras personas en la localidad de Chaoreí, colonia La Fortuna, del distrito de Hernandarias, zona norte del décimo departamento. Cuando la Policía los interceptó para verificarlos, este habría empezado a disparar hacia los uniformados, produciéndose un enfrentamiento.
La balacera supuestamente duró incluso algunos minutos, hasta que “Mauri” fue abatido de varios disparos.
Lea más: Hallan vehículo que se habría usado en millonario asalto en edificio de Asunción
Presunto líder de banda de asaltantes
“Mauri” es sindicado de liderar una peligrosa banda de asaltantes que atracó varios camiones de caudales y explosionó varios bancos, el último de ellos en Katueté, departamento de Canindeyú.
Es considerado el asaltante más buscado del Paraguay luego de la captura de quien era su jefe, Amado Ramón Benítez. Este último murió en el año 2016 en una operación policial en la ciudad de General Aquino, departamento de San Pedro.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La especialidad del grupo eran los asaltos a carros fuertes, pero últimamente robaban bancos utilizando bombas, como ya lo hicieron este año en las ciudades de Yatytay y Naranjal, contra sucursales del Banco Nacional de Fomento (BNF).