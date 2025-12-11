Meteorología implementa el “estado de atención”: ¿qué significa y para qué sirve?

Desde la madrugada del viernes podrían presentarse lluvias importantes, de acuerdo con el nuevo “estado de atención” difundido por la Dirección de Meteorología. El anuncio llamó la atención porque difiere del tradicional boletín especial que la institución suele emitir ante cada temporal.

Ana Pereira, pronosticadora de turno, explicó que este formato forma parte de una nueva política institucional orientada a fortalecer los sistemas de prevención.

“Este boletín de ‘estado de atención’ lo que pretende es presentar a las personas un preaviso de lo que está por ocurrir y dar también algunas recomendaciones. Esto se va a emitir entre uno y dos días antes del boletín especial”, precisó.

Avisos de “estado de atención” serán más frecuentes

Según precisó, este tipo de avisos se aplicará a partir de ahora de forma habitual, especialmente en épocas en que aumentan los fenómenos de tormentas. “Esto es parte de una iniciativa a nivel regional que se denomina sistema de alerta temprana para todos, a fin de evitar pérdidas humanas, en general”, manifestó.

Pereira señaló que estos reportes incluirán siempre información práctica y sugerencias para que la población pueda tomar simples medidas de precaución.

“Son recomendaciones ante sistemas de tormentas que se van a estar dando, que teniendo en cuenta que ya entramos en el verano, van a ser más frecuentes”, agregó.

Desastres se han “quintuplicado”

Según detalla la Organización Mundial de Meteorología, un sistema de alerta temprana busca analizar e identificar posibles riesgos y peligros relacionados con el clima y el tiempo. El objetivo siempre es permitir una acción temprana para salvar y proteger vidas, medios de vida y bienes de las personas en riesgo.

Este sistema tiene cuatro componentes:

Conocimiento sobre el riesgo de desastres Detección, seguimiento, análisis y previsión Difusión y comunicación de alertas, y Capacidades de preparación y respuesta.

La misma organización internacional, a través de su página web, señala que se necesitan urgentemente sistemas de alerta temprana porque el cambio climático está provocando riesgos climáticos cada vez más frecuentes, extremos e impredecibles. Resaltan además que el número de desastres se quintuplicó en los últimos 50 años.

Detalles del temporal previsto para este viernes

Por otra parte, la pronosticadora Ana Pereira señaló que en el transcurso del día van a emitir el aviso meteorológico tradicional, donde se detallan las zonas de afectación y el fenómeno esperado.

“Desde la madrugada de este viernes se espera que el sistema de tormentas ingrese al oeste de ambas regiones. En el transcurso de la mañana va a continuar desplazándose hacia el resto del país”, adelantó sobre el fenómeno que afectará al territorio nacional mañana.

Agregó que se prevén acumulados de entre 50 a 90 mm en algunas zonas, pero también pueden rondar o superar los 120 mm de forma puntual. “Principalmente en todo lo que es el centro/sur de la región Oriental, centro, este y parte del noreste también”, detalló.

En cuanto a los vientos, confirmó podrían estar en torno a los 120 km/h y vendrían también acompañados de la ocasional caída de granizos.