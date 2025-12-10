Cambio en Jubilaciones del IPS

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) designó este miércoles 10 de diciembre al economista Américo Riquelme como nuevo director de la Dirección de Jubilaciones, dependiente de la Gerencia de Prestaciones Económicas. La resolución, emitida durante la sesión ordinaria del día, establece que Riquelme reemplaza en el cargo a Carlos Cabral.

De acuerdo con el documento oficial, la propuesta para el nombramiento fue presentada por el presidente del IPS, Jorge Brítez, y aprobada por el pleno del Consejo.

Motivo del cambio

Desde el departamento de prensa de la previsional informaron que la salida de Cabral obedece a su proceso de jubilación, motivo por el cual se procedió al cambio en la dirección.