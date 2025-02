Adiós al papel: El nuevo CDA electrónico y su impacto en el mercado

¿Se imaginan poder constituir y negociar certificados de depósito de ahorro (CDA) sin muchos papeleos y endosos? Esa es la propuesta de valor con el CDA electrónico, una transformación que cambiará el mercado financiero del Paraguay.

Con el proyecto impulsado por el Banco Central del Paraguay (BCP), los inversionistas se enfrentarán a un nuevo esquema que promete mayor agilidad, transparencia y liquidez. Actualmente el mercado de CDA en Paraguay alcanza los US$ 9.000 millones, según el último boletín informativo del BCP, eso sin contar las operaciones en el mercado secundario, donde los inversionistas revenden estos títulos.

Situación actual

Hoy, los CDA siguen siendo documentos físicos o digitalizados mediante acreditaciones en cuenta, pero su negociación sigue siendo burocrática. Para vender un CDA en el mercado secundario, se debe imprimir y endosar físicamente. Este proceso consume tiempo y conlleva costos de logística, resguardo y administración. Su acceso a potenciales compradores está limitado por la dificultad de gestión de los títulos físicos. Este esquema impide que los inversionistas puedan operar con mayor fluidez y limita el desarrollo del mercado.

El nuevo CDA Electrónico y su impacto

El BCP planea implementar la desmaterialización de los CDA para 2026, transformándolos en títulos digitales. Con este sistema los CDA estarán registrados electrónicamente, eliminando la necesidad de documentos físicos.

Este modelo no es nuevo. En 2010, la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) desmaterializó la emisión de bonos, lo que generó un crecimiento exponencial del mercado. Mientras en 2009 el volumen anual negociado era de US$ 107 millones, en 2015 ya alcanzaba US$ 465 millones y en 2024 se sitúa en US$ 6.500 millones.

Si los CDA siguen este camino, su adopción masiva podría acelerar el crecimiento del mercado financiero paraguayo.

Ventaja para los inversionistas

La transformación de los CDA en instrumentos digitales permitirá que su negociación sea más ágil y eficiente, eliminando los costos asociados a la impresión y resguardo de documentos físicos. Además, al estar disponibles en plataformas digitales, estos títulos podrán alcanzar a un público más amplio, permitiendo a los inversionistas acceder a más transacciones y tener información de rendimientos en el mercado. Esta modernización podría cambiar por completo la dinámica de los CDA, pasando de ser un instrumento de inversión rígido a una herramienta más flexible para la gestión de carteras y estrategias de trading.

¿Qué sigue ahora?

El éxito del CDA electrónico dependerá de varios factores. La facilidad de negociación en el mercado secundario será clave, así como la implementación de plataformas digitales intuitivas que permitan a los inversionistas acceder a la información de sus títulos en todo momento. También será fundamental el apoyo de los bancos e intermediarios financieros para fomentar el uso de este nuevo esquema y educar a los participantes del mercado sobre sus ventajas y mecanismos de funcionamiento.

¿Cómo prepararse?

Para los inversionistas, seguir de cerca la evolución del proyecto y familiarizarse con los nuevos mecanismos de negociación será esencial para aprovechar las oportunidades que esta transformación traerá consigo. El mercado financiero paraguayo está a punto de dar un gran salto. Quienes se adapten rápido podrán beneficiarse de una mayor liquidez y rentabilidad en sus inversiones.

*Especialista en Finanzas y Mercado Bursátil.