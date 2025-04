Tokenización, revolución silenciosa de un nuevo paradigma

En el universo financiero, la mayoría de las innovaciones se incorporan de manera paulatina. Pero, de vez en cuando, surgen ideas disruptivas que redefinen por completo la inversión en sectores tradicionales. La tokenización de activos es uno de los avances que está marcando un antes y un después, y promete en cinco años manejar el 10% de los negocios globales.

La tokenización digitaliza un activo, una propiedad, una acción, una obra de arte o incluso una deuda, y es posible fraccionarlo en unidades llamadas tokens, que se registran y gestionan a través de la tecnología blockchain.

Cada token representa una porción del valor o de los derechos asociados a un determinado bien, y puede intercambiarse muy fácilmente a través de plataformas digitales a nivel global, de forma segura, ágil y sin intermediarios tradicionales.

Nuevo paradigma

En los últimos años, esta tendencia gana fuerza en el mundo financiero. A través de la tecnología se podría redefinir cómo acceder al valor, inversión y el compartimiento de la propiedad de bienes físicos y digitales.

En América Latina, esta tecnología está tomando relevancia, transformando industrias tradicionales como la minería, el sector inmobiliario, negocios del campo y abriendo nuevas oportunidades de inversión.

Para aterrizar el concepto, tomemos como ejemplo un edificio que vale US$ 10 millones y puede ser fraccionado en 100.000 tokens de US$ 100 cada uno, permitiendo que, cualquier persona pueda invertir en el edificio sin necesidad de comprarlo entero, por piso o departamentos.

A través de este sistema todo lo que tenga valor puede tokenizarse: bienes raíces, arte, objetos de colección, activos financieros, propiedad intelectual, energía, commodities y más, incluso kilovatios de energía o barriles de petróleo.

Democratizar la inversión

La tokenización promete democratizar el acceso a la inversión y aumentar la liquidez de activos, reduciendo los costos de intermediación, agilizando los procesos legales y permitiendo mayor transparencia, gracias a la trazabilidad que permite el blockchain.

La consultora McKinsey & Company publicó en su informe que la tokenización podría generar cerca de US$ 2 billones para 2030, sin embargo, alcanzar esta cifra exige a los países interesados en avanzar en el establecimiento de un marco regulatorio que permita impulsar su crecimiento.

De acuerdo a la consultora, para el 2024 ya se contabilizaron ingresos que superaron los US$ 1.000 millones. El fondo de BlackRock para tesoros estadounidenses tokenizados creció más de US$ 500 millones en valor de mercado, mientras MakerDAO anunció una inversión de US$ 1.000 millones en tesoros estadounidenses tokenizados.

Sandbox regulatorio

Uno de los factores que frena la evolución de nuevas tecnologías en los mercados financieros ha sido la falta de regulación, que resulta obsoleta con relación a la agilidad e innovación con la que emergen nuevas opciones digitales.

Algunos países han sentado las bases para su implementación. Por ejemplo, en Europa, se abrió la puerta a la negociación de activos digitales en infraestructuras reguladas. En España, la autoridad de valores dio el visto bueno a plataformas especializadas en la emisión y negociación de activos tokenizados dentro de su sandbox financiero.

Brasil es un ejemplo de normativa que ha legalizado y potenciado esta actividad con una regulación clara, que le puede llevar a convertirse en el líder de la región. La introducción del Marco Legal para Activos Virtuales, las directrices del Banco Central de Brasil y la Casa de Valores otorgan seguridad jurídica. El éxito de Pix ha sido un elemento clave para acelerar la digitalización financiera en el país.

En Paraguay se ha iniciado un proceso de diálogo y consultas, sin embargo la barrera regulatoria sigue vigente, aún continúa el proceso por definir qué clase de activo es un token. La Superintendencia de Valores tiene un primer documento que podría ser enriquecido con el propósito de abrir esta alternativa de forma regulada, eficiente y segura.

Brasil, entre inmobiliaria y minerales

Brasil se ha posicionado como pionero en la adopción de la tokenización de activos, destacándose especialmente en el ámbito inmobiliario. Empresas como Inversiones Blockchain han implementado modelos que permiten la división fraccionada de propiedades, facilitando la participación de pequeños y medianos inversionistas en proyectos de gran envergadura.

Un caso paradigmático es el proyecto Supernova, que ha extendido la aplicación de esta tecnología al sector de recursos minerales. Esta iniciativa valida la viabilidad de blockchain como mecanismo seguro para la gestión de activos físicos. Este modelo establece un precedente para la modernización de industrias basadas en commodities. El proyecto combina dos reservas minerales ubicadas en el norte de Brasil: Supernova y Riacho Seco, que contienen un total de 474 toneladas de oro, con un valor de US$ 36.000 millones al momento de su tokenización.

México y fondos de inversión

En México, la empresa de tecnología financiera Fintual ha adoptado la tokenización de fondos de inversión, una innovación que optimiza el acceso a carteras diversificadas y está regulada por la Comisión Nacional Bancaria.

Este mecanismo reduce costos operativos, elimina barreras tradicionales e incrementa la transparencia en las transacciones. Fintual administra US$ 1.200 millones de más de 160.000 personas y ha logrado que pequeños y medianos inversionistas participen en mercados antes restrictivos, fomentando la democratización financiera.

Un mundo de oportunidades

La tokenización no solo transforma la manera en que se invierte, sino que abre un nuevo universo de modelos de negocio: desde startups que financian operaciones a través de tokens, hasta artistas que monetizan sus obras sin intermediarios.

Estamos frente a un cambio de paradigma. Es una herramienta disruptiva que se desarrolló hace pocos años en Europa para el mercado inmobiliario. En Latinoamérica avanza su proceso de expansión. Se prevé que para el 2030 la tokenización llegue al 10% de los negocios mundiales.

Esta herramienta permite hacer más ágiles los negocios, conseguir inversores a nivel global, fraccionar un activo y alcanzar la trazabilidad al utilizar la tecnología blockchain, logrando transparencia y seguridad.

Pasos para tokenizar