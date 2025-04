Youtube, 20 años de “Me at the zoo”

En febrero de 2005 nace una historia de éxito, que combinó la visión, audacia, un poco de riesgo, algo de suerte y más tarde la intervención de un gigante tecnológico. Tres exempleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, adquirieron el dominio www.youtube.com, luego de dos meses subieron el primer video, marcando el comienzo YouTube.

El video, “Me at the zoo”, fue subido el 23 de abril de 2005 por Jawed Karim y nadie imaginó que marcaría el inicio de una plataforma que posteriormente transformaría la cultura global.

YouTube crecía a ritmo frenético, millones de usuarios subiendo y viendo videos. Google tenía su propio competidor, Google Video, pero era lento, poco intuitivo y no captaba audiencia. En lugar de invertir en su producto, Google decidió comprar al líder del mercado, a menos de un año de su inicio por US$ 1.650 millones, una cifra exorbitante, para una plataforma que aún no generaba ganancias. El punto de inflexión fue el video viral de Ronaldinho.

En 2006 enfrentaba demandas por copyright, por videos con música y películas subidas sin permiso. Google protegió la plataforma y negoció licencias como Content ID, el sistema que paga a artistas por el uso de su música. YouTube ha pagado más de US$ 9.000 millones a dueños de derechos a través de Content ID.

Fenómenos virales que marcaron tendencia

Aunque hoy los virales se miden en miles de millones de reproducciones, uno de los primeros grandes éxitos fue el video “Ronaldinho: Assassin’s Creed” en 2005, en el que el futbolista brasileño muestra sus habilidades con un balón patrocinado por Nike. El video, grabado como un comercial, se convirtió en un éxito orgánico, acumulando millones de visitas en una época en que internet aún no era masivo.

Fueron cuatro los videos que marcaron épocas distintas en la plataforma. Desde el “Ronaldinho: Assassin’s Creed”, “Gangnam Style”, del artista surcoreano Park Jae-sang, conocido como PSY, un video k-pop/pop satírico que rompió los límites técnicos del contador de visitas de YouTube, hasta el emotivo “See You Again” de Wiz Khalifa en 2017, el tributo a Paul Walker que demostró el poder de las historias conmovedoras, y el fenómeno infantil “Baby Shark” en 2016, que dominó las reproducciones con su pegajosa simplicidad.

De videos caseros a un imperio multimedia

En 2007 llegó el programa de socios de YouTube, permitiendo a los creadores monetizar sus videos con anuncios. Luego de 3 años surgen las superestrellas digitales como PewDiePie, Smosh y Jenna Marbles.

En 2015 se lanza YouTube Red, luego YouTube Premium, ofreciendo contenido sin anuncios y producciones originales. En 2017 el boom de los creadores de habla hispana como Luisito Comunica, Yuya y Germán Garmendia rompen récords de audiencia.

En 2020 los shorts, videos cortos al estilo TikTok, que pueden monetizarse y la inteligencia artificial, cambian nuevamente el juego. Su desafío ahora es competir con TikTok, adaptarse a la IA generativa y mantener relevante un modelo que, hace 20 años, empezó con un simple paseo al zoológico.

No todo fue éxito

El YouTube Music Key en 2014 fue un intento fallido de competir con Spotify, reemplazado por YouTube Music. YouTube Gaming una plataforma independiente para streamers que no logró destronar a Twitch y YouTube Stories, muy parecido a los de Instagram, no logró el engagement esperado y desapareció en 2023.

1.000 millones de horas al día en videos

Con 2.530 millones de usuarios activos a enero de 2025, un crecimiento del 1,6% a nivel global, edad promedio de usuario de 25 a 44 años, YouTube no es solo una plataforma de videos, sino una red social, una universidad online, una productora, un medio de comunicación y una plataforma para miles de negocios a nivel global. La firma registró en el 2024 un total de ingresos por US$ 36.000 millones.

La plataforma en Paraguay tiene 3,8 millones de usuarios y un alcance publicitario de 54% de la población total, a enero de 2025, registra un decrecimiento del 10%, según DataReportal. Por su parte, su competidor TikTok registra 3,7 millones de usuarios, con un crecimiento del 7,9%.