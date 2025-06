Exportación de maquiladoras ya generó más de US$ 470 millones: estos son los principales mercados

El Viceministerio de Industria, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), resaltó que la exportación de las industrias maquiladoras generó al cierre del quinto mes del año US$ 478 millones, con un incremento del 12% o US$ 51 millones respecto al registro del mismo periodo del año pasado, que ascendió a US$ 427 millones.

“Las industrias maquiladoras paraguayas mantienen su dinamismo con crecimiento sostenido en exportaciones, generación de empleo y valor agregado, consolidándose como motor clave de la economía nacional”, expresó el MIC.

Con relación a los principales rubros exportados, destacaron que el sector autopartes concentra el 34% de participación; seguido por confecciones y textiles, con 18%, y los productos de aluminio y sus manufacturas, con el 15%. Según los datos, también se registraron envíos de productos alimenticios y de plásticos y sus manufacturas, que evidencia la diversidad de las exportaciones del sector.

Principales destinos de comercialización

En su mayoría, los envíos de las industrias maquiladoras se destinaron a los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur). De acuerdo con el Viceministerio de Industria, el 81% de los embarques se dirige a ese bloque.

Dentro del Mercosur, Brasil se consolidó como el principal destino, con un 64% de participación; le sigue Argentina, con un 15%. Otros destinos importantes fueron Estados Unidos, Países Bajos, Chile, Bolivia y Uruguay.

La balanza comercial del sector maquilador “sigue favorable”, según consideró el MIC, atendiendo que sus exportaciones superan en un 66% a sus importaciones, que alcanzaron US$ 288 millones al cierre de mayo.

El sector aspira ahora a afianzarse en “las grandes ligas” y seguir posicionándose en nuevos mercados, según explicaron en el marco de la celebración por los 25 años de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap).

Crecimiento del empleo

De acuerdo con los datos oficiales, el sector maquilador también se posiciona como un importante generador de empleos y, hasta mayo, registra 33.285 puestos de trabajo, con un aumento del 27%.

Del total de los empleos generados por las maquiladoras, el 73% se concentra en sectores como autopartes, confecciones, servicios intangibles, químicos, farmacéuticos y plásticos.

Respecto a la distribución geográfica de las industrias maquiladoras, el 91% de las mismas, con programas aprobados, se encuentran en los departamentos de Alto Paraná, Central, Capital y Amambay.