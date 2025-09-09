Tus fotos cobran vida en fragmentos cinematográficos con el HONOR 400, que tiene funciones increíbles de inteligencia artificial

El HONOR 400 también presenta la inigualable edición con IA para potenciar la creatividad en la vida diaria, con la función foto en movimiento HD que captura los tres segundos dorados de momentos vivos y vibrantes, permitiendo compartir o editar fragmentos cinematográficos con facilidad en redes sociales.

HONOR lleva esta experiencia un paso más allá con collage de fotos animadas, una función pionera que permite combinar de 2 a 9 fotos en movimiento, facilitando que los usuarios creen historias dinámicas a partir de sus fotos vivas.

Además, la compatibilidad para compartir fotos vivas entre ecosistemas diferentes garantiza una experiencia de usuario fluida e integrada.

El HONOR 400 ofrece una variedad de funciones inteligentes diseñadas para mejorar la interacción con las fotos, incluyendo Borrador AI, Extensión de imagen con AI, eliminar transeúntes con IA y remover reflejos con AI3.

La edición con IA permite a los usuarios reinventar sus imágenes en el día a día.

Cámara AI potente y versátil

Para ofrecer a los usuarios una experiencia fotográfica excepcional, el HONOR 400 está equipado con un revolucionario sistema de cámara AI ultra nítida de 200MP.

Con la cámara principal AI ultra clara de 200MP, que cuenta con un sensor grande de 1/1.4 pulgadas, apertura f/1.9 y estabilización dual OIS + EIS9, el dispositivo garantiza una claridad extraordinaria, incluso en condiciones de poca luz.

Complementando esta potencia, la cámara ultra gran angular y macro de 12MP con campo de visión de 112° captura escenas amplias10, mientras que la cámara frontal de retrato de 50MP11 con apertura f/2.0, potenciada por el avanzado algoritmo de retrato de HONOR, asegura selfies de nivel profesional con detalles impresionantes y colores vivos y naturales.

La experiencia fotográfica del HONOR 400 está potenciado por el avanzado AI HONOR IMAGE ENGINE, que introduce innovaciones de inteligencia artificial de vanguardia para elevar la fotografía móvil.

El HONOR 400 es el primer smartphone de la industria que alcanza una capacidad de disparo con teleobjetivo de 30x con la cámara principal, incorporando el Súper Zoom AI, diseñado para enmarcar paisajes impresionantes, ya sean naturales o urbanos, con un rango focal notable de 15x a 30x.

El Retrato instantáneo con AI, potenciado por el modelo avanzado de mejora de captura, garantiza que cada retrato se mantenga nítido y detallado, incluso al capturar movimiento en modo retrato durante escenas cotidianas al aire libre.

En su búsqueda por ofrecer una estética diferenciada en la imagen, el HONOR 400 introduce el modo simulación de cine AI12, impulsado por IA, que analiza inteligentemente la iluminación y los detalles del sujeto para crear impresionantes efectos cinematográficos adaptados al ambiente de la escena.

Los modos de retrato Harcourt ofrecen a los usuarios opciones creativas para capturar retratos impactantes con una iluminación refinada.

El HONOR 400 empodera a los usuarios para preservar los momentos más memorables de la vida con un brillo inigualable.

La IA lo cambia todo

Equipada con una extraordinaria cámara AI ultra nítida de 200MP, versátiles herramientas de edición con IA, una robusta batería de 6.000 mAh con tecnología de silicio y carbono, así como una pantalla ultra brillante de 5.000nits, el HONOR 400 está diseñado para empoderar a la generación siempre conectada y despertar su asombro día a día.

“HONOR 400 fue creado para hacer que las capacidades de imagen con IA sean más accesibles para todos y para despertar su asombro diario”, indicó James Li, CEO de HONOR.

“Ahora, los usuarios no solo pueden acceder a funciones de IA de nivel premium a un precio más accesible, sino que también disfrutan de nuevas experiencias de imagen con IA, desde fotografía ultra nítida hasta avanzadas herramientas de edición impulsadas por IA, que ofrecen posibilidades creativas diversas y entretenidas”, detalló.

Batería potente y rendimiento mejorado de hardware

El HONOR 400 está equipado con una robusta batería de Silicon-Carbon de 6.000 mAh4, que ofrece una experiencia de uso prolongada, especialmente cuando estás en movimiento.

Esta batería está diseñada para funcionar en ambientes de baja temperatura, alrededor de -20 °C, incluso con niveles bajos de carga, manteniendo su durabilidad y rendimiento en tareas como llamadas telefónicas y grabación de video bajo cualquier circunstancia.

Está pensada para una larga vida útil, conservando más del 80% de su capacidad después de 4 años.

Combinada con la carga rápida por cable HONOR SuperCharge de 80W6 (y 100W en el HONOR 400 Pro), el dispositivo puede alcanzar hasta un 40% de carga en tan solo 15 minutos.

Esto lo convierte en el compañero ideal para aventuras al aire libre y entornos exigentes.

Impulsado por la plataforma móvil Snapdragon 7 Gen 3 8 y el motor CPU Turbo X Game Engine, el HONOR 400 ofrece a los usuarios un nuevo nivel de experiencia de juego y un rendimiento gráfico superior.

Cuenta con hasta 512 GB de almacenamiento ultragrande, asegurando una capacidad excepcional.

El HONOR 400 también presume de resistencia al agua y al polvo con certificación IP66, brindando una protección integral contra la entrada de agua y polvo.

Tecnología avanzada de pantalla para una experiencia visual óptima

La serie HONOR 400 cuenta con una pantalla Ultra Brillante de 5000 nits que garantiza una visibilidad excelente en cualquier condición de luz.

Gracias a la tecnología de mejora de visualización bajo luz solar en todo tipo de escenas y al sistema de atenuación dinámica, los usuarios pueden disfrutar de colores vibrantes y contrastes nítidos incluso bajo luz directa.

La función reducción del mareo por movimiento ofrece la solución más completa de la industria, proporcionando un alivio significativo contra náuseas y molestias durante el movimiento en vehículos, reduciendo el mareo y asegurando un viaje más cómodo y placentero.

Estas innovaciones brindan a los usuarios una experiencia visual envolvente.

Impulsando un estilo de vida inteligente con MagicOS 9.0 potenciado por IA

La serie HONOR 400, equipada con MagicOS 9.0, ofrece una experiencia de usuario altamente inteligente, enriquecida con una variedad de funciones inteligentes impulsadas por IA.

MagicOS 9.0 incluye funcionalidades premium como traducción AI, Grabadora con AI, Magic Portal, AI Minutos, AI Summary, resumen AI, Magic Capsule, herramientas de escritura con AI subtítulos AI.

Estas capacidades avanzadas garantizan multitarea fluida, mayor productividad e interacciones personalizadas, convirtiendo al HONOR 400 en una opción sobresaliente para los usuarios.

Con sus funciones innovadoras y diseño centrado en el usuario, el HONOR 400 redefine lo que un dispositivo inteligente puede lograr en la era moderna.

Para proteger a los usuarios contra posibles estafas con deepfakes y garantizar la seguridad en línea, el HONOR 400 integra la innovadora tecnología de detección AI deepfake directamente en el dispositivo.

Esta función utiliza algoritmos avanzados que analizan imperfecciones sintéticas a nivel de pixel, artefactos en la composición de bordes, continuidad entre cuadros y más, identificando contenido manipulado para proteger a los usuarios durante videollamadas de posibles fraudes con deepfakes.

El HONOR 400 Pro

Además de la excepcional experiencia en fotografía AI y la gran durabilidad de la versión estándar, el HONOR 400 Pro incluye una cámara telefoto de 50MP15 con sensor Sony IMX856, zoom óptico 3x y estabilización OIS, que garantiza capturas con detalles nítidos a distancia.

Está equipada con la función retrato mejorado por AI, que ofrece retratos ultra definidos y fieles a los colores reales de cada sujeto.

Gracias a su avanzada función súper zoom AI, el HONOR 400 Pro alcanza un zoom telefoto potenciado por AIGC de hasta 50x, ideal para capturar sujetos lejanos con precisión.

En cuanto a durabilidad, la versión Pro cuenta con resistencia al agua y polvo certificada IP68 e IP69, brindando una protección superior al dispositivo.

Sus capacidades de carga también son superiores, soportando carga rápida cableada de 100W y carga inalámbrica de 50W.

Impulsada por la avanzada plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3 16, la versión Pro ofrece un rendimiento más fluido y potente, siendo una gran aliada en la era de la inteligencia artificial.

La función de traducción en llamadas en el dispositivo de HONOR, con modelo de gran tamaño, permite una comunicación telefónica fluida con traducción instantánea en hasta 6 idiomas.

Con su extraordinaria capacidad de imagen, durabilidad y eficiencia de carga, el HONOR 400 Pro es la elección ideal para usuarios que buscan una experiencia de rendimiento superior.

Precio y disponibilidad

Con un diseño elegante inspirado en la naturaleza, el HONOR 400 está disponible en Negro Medianoche y Dorado Duna, mientras que el HONOR 400 Pro se ofrece en Negro Medianoche y Gris Lunar.

El HONOR 400 se encuentra en todas las operadoras y principales tiendas del país desde un precio sugerido para el HONOR 400 de G. 4.590.000 y el HONOR 400 PRO de G. 6.950.000.

El desempeño de la marca en Paraguay durante el último año fue destacado por Jazmín Núñez, directora de marketing de HONOR Paraguay.

“Tuvimos muy buena aceptación en todo lo que es la serie Magic y también con el HONOR 200. Pero lo que más nos sorprendió fue el HONOR X7C, que se convirtió en el preferido del mercado. La gente lo adoptó con mucho entusiasmo y hasta nos comenta diciendo lo mucho que le encanta su teléfono”, resaltó.

Núñez subrayó que este lanzamiento es solo el inicio de una etapa de mayor crecimiento. “El mercado paraguayo nos dio una bienvenida muy grande y hubo un cambio en la percepción de la gente hacia la marca. Este año nos ayudó a llegar a más hogares y de acá en adelante solamente podemos seguir presentando cosas nuevas para que sigan apostando por nosotros”, adelantó.

Para más información, visitar www.honor.com.