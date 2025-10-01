Negocios

De Villarrica al corazón de todo el país, Electroban festeja sus 18 años

Electroban celebra su 18 aniversario siendo uno de los principales referentes del retail en Paraguay. Desde su fundación en 2007 en Villarrica, la compañía apostó por un modelo diferente: atender a las personas del interior del país ofreciendo una financiación simple y cercana a trabajadores rurales, micro pymes y sectores que no estaban siendo atendidos.

01 de octubre de 2025 - 16:05
Hamza Damani, CEO de Electroban.
De esta manera, Electroban llegó a todo el país, ofreciendo productos de primera calidad en más de 35 sucursales en todo el territorio nacional.

Según su CEO, Hamza Damani, el propósito siempre fue claro: “Mejorar la calidad de vida de nuestra gente, dándole acceso a productos de primera necesidad con planes de financiamiento fáciles y accesibles”.

Esta estrategia permitió a la empresa integrar a más de 600.000 clientes activos al consumo formal a través de planes de cuotas inclusivos.

Electroban nació en 2007 en Villarrica con una misión clara: acercar productos y financiamiento accesible al interior del país.
Con una red de logística nacional que superó grandes desafíos en el interior, Electroban genera hoy más de 800 empleos directos y un impacto multiplicador en proveedores y aliados.

Su propuesta de valor combina electrodomésticos, electrónica y muebles, pero su sello diferencial ha sido siempre la financiación.

De la financiación inclusiva a la marca propia

Uno de los hitos recientes ha sido el lanzamiento de su marca propia HD Play, que ya representa cerca del 70% de las ventas de la cadena.

Con una gama de más de 30 productos —que llegará a 50 a fin de año-, la marca se posiciona con innovación tecnológica, respaldo directo y precios competitivos.

De cara al futuro, Electroban proyecta un crecimiento anual del 15%, apoyado en tres vectores: la expansión geográfica, el fortalecimiento de HD Play y la adopción de tecnologías digitales e inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, especialmente en financiamiento y atención personalizada.

Electroban proyecta su crecimiento apostando a la expansión, digitalización e innovación.
“Nuestro compromiso es seguir creciendo con transparencia, calidad y buen precio, siempre con un servicio de posventa que acompañe cada decisión de compra”, afirma su CEO.

“El servicio de primera calidad es nuestra manera de agradecer a nuestros clientes por la confianza y fidelidad, eso redobla la motivación y los esfuerzos de nuestros colaboradores para llegar a cada hogar del país y hacer posible nuestro recorrido”, agrega.

Durante todo este mes, Electroban y su marca propia estarán lanzando promociones en productos seleccionados y una gran sorpresa que llevará a clientes a un destino soñado.

Para más detalles ingresar a www.electroban.com.py y seguir las redes sociales de @electrobanpy.

