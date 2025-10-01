De Villarrica al corazón de todo el país, Electroban festeja sus 18 años

De esta manera, Electroban llegó a todo el país, ofreciendo productos de primera calidad en más de 35 sucursales en todo el territorio nacional.

Según su CEO, Hamza Damani, el propósito siempre fue claro: “Mejorar la calidad de vida de nuestra gente, dándole acceso a productos de primera necesidad con planes de financiamiento fáciles y accesibles”.

Esta estrategia permitió a la empresa integrar a más de 600.000 clientes activos al consumo formal a través de planes de cuotas inclusivos.

Con una red de logística nacional que superó grandes desafíos en el interior, Electroban genera hoy más de 800 empleos directos y un impacto multiplicador en proveedores y aliados.

Su propuesta de valor combina electrodomésticos, electrónica y muebles, pero su sello diferencial ha sido siempre la financiación.

De la financiación inclusiva a la marca propia

Uno de los hitos recientes ha sido el lanzamiento de su marca propia HD Play, que ya representa cerca del 70% de las ventas de la cadena.

Con una gama de más de 30 productos —que llegará a 50 a fin de año-, la marca se posiciona con innovación tecnológica, respaldo directo y precios competitivos.

De cara al futuro, Electroban proyecta un crecimiento anual del 15%, apoyado en tres vectores: la expansión geográfica, el fortalecimiento de HD Play y la adopción de tecnologías digitales e inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente, especialmente en financiamiento y atención personalizada.

“Nuestro compromiso es seguir creciendo con transparencia, calidad y buen precio, siempre con un servicio de posventa que acompañe cada decisión de compra”, afirma su CEO.

“El servicio de primera calidad es nuestra manera de agradecer a nuestros clientes por la confianza y fidelidad, eso redobla la motivación y los esfuerzos de nuestros colaboradores para llegar a cada hogar del país y hacer posible nuestro recorrido”, agrega.

Durante todo este mes, Electroban y su marca propia estarán lanzando promociones en productos seleccionados y una gran sorpresa que llevará a clientes a un destino soñado.

Para más detalles ingresar a www.electroban.com.py y seguir las redes sociales de @electrobanpy.