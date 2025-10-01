Vitria Home llega a Paraguay con polarizados arquitectónicos únicos

El Grupo Herimarc, referente en el mercado paraguayo con más de cuatro décadas de experiencia, celebró sus 40 años de trayectoria con el lanzamiento oficial de Vitria Home, una nueva unidad de negocios que marca un hito en el sector.

Vitria Home nace para dar respuesta a una necesidad común: el impacto del calor extremo en hogares, departamentos y espacios comerciales. Sus polarizados arquitectónicos profesionales ofrecen una solución innovadora y eficiente, diferente a los polarizados automotrices, ya que están diseñados con componentes especiales que garantizan mayor rendimiento y seguridad.

Entre sus principales beneficios se destacan la reducción del calor solar (entre 42% y 87%), lo que se traduce en un mayor confort interior; el ahorro energético, gracias al uso más eficiente de los sistemas de climatización; la protección UV, que resguarda muebles, pisos y prendas de la exposición solar; y un aporte en estética y privacidad, otorgando elegancia y modernidad a cada ambiente.

La propuesta de Vitria Home está dirigida tanto a residencias como a espacios corporativos, ofreciendo soluciones adaptadas a cada necesidad. Con esta innovación, Herimarc reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la innovación constante, manteniéndose como líder en el rubro.

Según explicó Humberto Campuzano, director de Herimarc y Project Manager de Vitria Home, la iniciativa responde a una necesidad creciente del mercado. “Nuestros clientes buscaban soluciones reales al calor y al deterioro de sus ambientes. Hoy presentamos un producto único en Paraguay, pensado para mejorar la calidad de vida y redefinir el estilo de vida moderno” afirmó el directivo.

Con este lanzamiento, Herimarc no solo celebra un aniversario importante, sino que abre un nuevo capítulo en su historia, ofreciendo a Paraguay la primera marca especializada en polarizados arquitectónicos, con la promesa de transformar la manera en que concebimos nuestros espacios.

Para conocer más acerca de los productos los interesados pueden ingresar al Instagram de Vitria Home.