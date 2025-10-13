Invicta Mariscal llega con diseño, tecnología y comunidad en el corazón de Asunción

Ubicado en el corazón del barrio Mariscal, este desarrollo integra un boulevard comercial con cafeterías y restaurantes, una torre corporativa de diseño vanguardista y un edificio residencial con amenities de última generación, consolidando un nuevo estándar para la ciudad.

Respaldado por la trayectoria del Grupo Petra, el conglomerado inmobiliario más sólido del país con 26 proyectos desarrollados, Invicta Mariscal combina innovación, rentabilidad y visión estratégica, acompañando la transformación de Asunción en un hub regional de desarrollo y modernidad.

“Es un proyecto que viene a darle una nueva cara a Asunción”

Durante la presentación, Carlos Guasti, presidente del Grupo Petra, destacó que este nuevo lanzamiento representa mucho más que un edificio: es una propuesta urbana integral.

“Hoy estamos dando inicio a un proyecto más, el número 26 de nuestro grupo de empresas, y es el tercer proyecto de esta línea nueva de edificios que estamos lanzando este año: Invicta. Es un proyecto que viene apuntado a un público joven, dinámico que busca la conectividad", expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Este proyecto es mixto, se compone de viviendas, oficinas, espacios gastronómicos, servicios cotidianos, financieros y bancarios. Realmente viene a aportar una nueva cara a Asunción, con soluciones urbanísticas y habitacionales más modernas y mirando el futuro de la ciudad”, completó.

Guasti resaltó que el edificio contará con más de 100 departamentos, 12 oficinas y ocho pisos, además de espacios gastronómicos, restaurante, café, tiendas y estacionamiento.

“Va a ser bastante lindo y dinámico, con amenities orientados a un público joven, realmente auténtico. Buscamos acompañar el crecimiento de la ciudad y brindar productos para una ciudadanía más moderna”, especificó.

Tecnología y confort: la vida inteligente en el centro de la capital

Invicta Mariscal incorpora una serie de innovaciones tecnológicas únicas en el mercado paraguayo, pensadas para optimizar el día a día de sus residentes:

Self-Service Store 24/7 , una mini tienda automatizada con sistema de compra mediante inteligencia artificial.

Laundry Room Inteligente , para lavado y gestión de ropa vía app.

Sharing Economy, que permite alquilar electrodomésticos las 24 horas.

Zonas de calistenia, yoga y entrenamiento al aire libre.

Movilidad sostenible con bicicletas y monopatines compartidos.

Garden offices, coworking y quinchos climatizados, que fomentan la vida comunitaria.

“El edificio va a contar con domótica, cámaras de seguridad, inteligencia artificial y cerraduras electrónicas. Incorporamos muchísima tecnología que hace que el edificio sea más dinámico y fácil de administrar, siempre al servicio del cliente que busca innovación útil”, destacó Guasti.

Un público joven y conectado: el nuevo rostro de la ciudad

El público objetivo de Invicta Mariscal son jóvenes profesionales y nuevos residentes urbanos que buscan accesibilidad, conectividad y servicios de calidad.

“Asunción está cambiando y el real estate acompaña este crecimiento y recambio generacional. Hay una inmigración buena, de gente que viene a trabajar, a invertir, a establecer empresas", expresó Guasti.

“Muchos de ellos vienen de centros urbanos más modernos, y nuestro enfoque es ofrecer productos que respondan a esas expectativas”, agregó.

Los departamentos tipo loft de uno y dos dormitorios contarán con cerraduras biométricas, cocinas equipadas, aires acondicionados en todos los ambientes y terminaciones de alta calidad.

Con precios desde 49.000 dólares y alquileres desde G. 2.500.000, Invicta Mariscal es una opción competitiva en una zona de alta valorización.

“Hace unos años, esto era impensado: departamentos de ese nivel a dos cuadras del Shopping Mariscal. Hoy es una realidad validada por el mercado: tenemos más del 90 % vendido antes de iniciar la obra”, valoró Guasti.

Compromiso con la ciudad y visión a largo plazo

El presidente del Grupo Petra remarcó que la filosofía del grupo está enfocada en construir una Asunción más moderna, humana y sostenible.

“Desde el día uno trabajamos al servicio de la ciudad. No hacemos nuestra propia agenda, sino que desarrollamos productos inmobiliarios que acompañen esta visión: una Asunción donde la gente pueda moverse caminando, cerca de todo, reduciendo el uso del vehículo, como en las grandes ciudades", indicó.

Actualmente, el Grupo Petra cuenta con 20 edificios culminados y 10 empresas que cubren todas las etapas del negocio inmobiliario, desde el desarrollo hasta la administración y comercialización.

En la zona del barrio Mariscal, el grupo ya tiene más de 12 edificios construidos y tres proyectos en ejecución, consolidando una presencia sólida y coherente con la visión de ciudad moderna que promueve.

“La Asunción que soñábamos hace unos años hoy se está materializando, con rascacielos y centros habitacionales realmente habitados. Y con Invicta Mariscal queremos seguir siendo protagonistas de ese cambio”, concluyó Guasti.

Invicta Mariscal es una apuesta por el futuro urbano de Asunción: una ciudad más conectada, sostenible y pensada para las personas.

📍 Más información: www.invictarealestate.com.py.

📞 +595971200800.