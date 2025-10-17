Altavida Norte, la oportunidad inmobiliaria del momento

Altamira Group y Azenta encendieron los motores del nuevo eje de crecimiento del departamento Central con el lanzamiento oficial de Altavida Norte.

El lanzamiento reunió a brokers inmobiliarios, aliados estratégicos y referentes del sector, quienes conocieron de primera mano los detalles de esta innovadora propuesta habitacional.

Confirmando el notable dinamismo del mercado. Altavida Norte logró un 30% de colocación de la primera etapa en ventas en apenas cinco meses, un éxito rotundo que refleja la solidez del proyecto.

Diseño, funcionalidad y rentabilidad garantizada

Altavida Norte se compone de dos torres de 62 departamentos cada una, sumando un total de 124 unidades con cocheras incluidas.

Las tipologías fueron diseñadas para maximizar el confort y la funcionalidad, ofreciendo unidades que van desde modernos monoambientes (con áreas internas desde 25.45 m²) hasta cómodos departamentos de dos dormitorios (con áreas internas desde 60.55 m²).

El proyecto está pensado para la vivienda propia o en todo caso como una inversión inteligente.

El análisis de mercado proyecta una rentabilidad anual estimada del 8%, respaldada por la alta valorización de la zona que experimenta una profunda transformación urbana con la llegada del centro comercial Plaza Norte.

Para una vida activa y conectada

El complejo brindará a sus residentes un conjunto de amenidades exclusivas pensadas para una vida activa y social:

Quinchos con parrilla.

Cancha de pádel.

Área multiuso y parque infantil.

Ascensores en ambas torres para comodidad y accesibilidad.

Seguridad 24/7 y circuito cerrado.

La ubicación del proyecto, a pasos de Shopping Plaza Norte, asegura que los residentes tendrán a su disposición una atractiva diversidad de ofertas comerciales, servicios, esparcimiento y entretenimiento, convirtiendo Altavida Norte en el primer gran polo residencial de la zona.

La alianza entre Azenta y Altamira Group, empresas con reconocida trayectoria, garantiza la calidad constructiva del proyecto y el cumplimiento de los plazos de entrega, prevista para mediados del 2027.

Actualmente, Altavida Norte se encuentra en etapa de preventa con financiamiento directo con la constructora hasta la entrega, ofreciendo una oportunidad única para inversores y nuevos propietarios.

Para más información, contactar al (+595992) 764-000, ingresar a altavida.com.py/norte y en sus redes, como @altavidapy.