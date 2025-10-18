Alto Paraná despunta en los agronegocios

ABC Negocios conversó con Liliana Miranda, directora general de Planificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y con José Berea, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, quienes confirmaron el desempeño económico que tiene la región en agricultura y ganadería, aportando fuertemente a la economía local y nacional.

90% de la producción local proviene de agronegocios y agroindustria

El sector primario de Alto Paraná representa el 90% de la base productiva del departamento, con aproximadamente 450.000 personas ocupadas en el área rural, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH 2025) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a Miranda, durante el primer trimestre de 2025 la mano de obra del sector primario registró un incremento de 13.392 personas en comparación con el mismo período del año anterior, demostrando la creciente demanda de empleo y dinamismo económico en la región.

A nivel nacional, el sector primario aporta el 12% del PIB y cerca del 70% de los ingresos por divisas, equivalentes a US$ 7.500 millones, mientras Alto Paraná, por su parte, contribuye con el 16,9% del valor total de la producción, liderando la Región Oriental.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 1,18% del hato nacional, pero se diversifica

Con 3.177 tenedores de ganado y 2.475 establecimientos, el departamento alberga 152.810 bovinos, lo que representa 1,18% del total nacional. Si bien su volumen es menor comparado con zonas de alta concentración ganadera como San Pedro (9,05%) o Boquerón (15,77%), su importancia radica en la diversificación productiva y en el avance de la ganadería tecnificada en pequeñas y medianas fincas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Productores locales apuntan a mejorar la genética, la eficiencia alimentaria y la integración con la agricultura, aprovechando los recursos forrajeros y los subproductos de la soja y el maíz.

El grano mueve la economía en Alto Paraná

José Berea, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), mencionó que la campaña agrícola 2025 mostró una fuerte consolidación de la soja, mientras el trigo y el maíz exhiben una notable expansión, según datos obtenidos de Agritrade Paraguay SA.

La soja zafra se mantiene como el pilar del sector, con una superficie de 830.000 hectáreas para 2025, idéntica a las campañas 2024 y 2023, representando el 29% del área total de siembra entre los tres principales granos.

En contraste, el maíz sigue una tendencia de crecimiento, alcanzando las 330.000 hectáreas en 2025, respecto a las 280.000 de 2024, pero sin superar las 315.000 de 2023. Sin embargo, su participación en el área total crece al 34%.

Lea más: La agricultura en Alto Paraná cierra el año con perspectivas optimistas

El trigo es el que registra la mayor expansión. Pasó de 164.000 hectáreas en 2023 a 177.000 en 2025. Este aumento ahora representa un 37% del total de las tres siembras, consolidándose como una opción de invierno cada vez más fuerte en la matriz productiva de la región.

Desafíos del sector

Entre los retos más importantes que enfrenta el sector se encuentran la adaptación e innovación tecnológica, diversificación productiva para aumentar la rentabilidad y reducir dependencia de pocos cultivos, fortalecimiento del mercado interno y externo, rompiendo la estacionalidad y ampliando volúmenes, incorporación de productores al sistema financiero, modernización logística para transporte eficiente y refuerzo de servicios de apoyo al sector agropecuario, incluyendo aspectos sanitarios y comerciales.

Lea más: Agronegocios se expanden de la mano de Sudameris