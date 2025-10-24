Cadiem suma alto perfil a su directorio con foco en mercados globales

En el marco de su plan estratégico de crecimiento, Cadiem Casa de Bolsa anunció la incorporación de Carlos de los Ríos como nuevo miembro del directorio ejecutivo y responsable de la recientemente creada Dirección de Mercados Globales, unidad orientada a fortalecer la presencia internacional de la firma.

De los Ríos, quien también se suma como accionista, cuenta con una trayectoria de 29 años en el sector financiero, con experiencia en Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. En su carrera se desempeñó en instituciones como Citibank, Lloyds Bank y Puente, donde ejerció como CEO en Paraguay previamente antes de unirse a Cadiem.

Estrategia global y contexto favorable

Con esta designación, la compañía busca consolidar su estrategia de conexión entre Paraguay y los mercados internacionales, impulsando oportunidades de inversión recíprocas: tanto para los inversores locales interesados en diversificar su portafolio global, como para capitales extranjeros que ven en el país un destino atractivo para nuevos proyectos.

La nueva división impulsará la estructuración de negocios internacionales y el desarrollo de proyectos de inversión que acompañen el proceso de apertura económica del país, en un contexto marcado por la mejora de la calificación de riesgo soberano y una mayor confianza de los mercados globales.

Como parte de esta estrategia, Cadiem está conformando un equipo especializado de alto nivel, con el propósito de identificar oportunidades financieras en los principales polos internacionales y acercarlas al mercado local.

Trayectoria institucional

Fundada en 2003, Cadiem es una de las casas de bolsa pioneras del mercado bursátil paraguayo. A lo largo de más de dos décadas ha acompañado el desarrollo financiero del país, ofreciendo productos y servicios de inversión alineados con los más altos estándares del sector.

La incorporación de De los Ríos representa un nuevo capítulo en la historia de la compañía, que busca consolidar su visión global y su capacidad de innovación en un entorno cada vez más interconectado.