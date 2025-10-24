Presentan en el país la primera tarjeta Smart, sin datos visibles

Bancard presentó oficialmente la tarjeta Smart, la primera en Paraguay que elimina del plástico todos los datos sensibles del usuario. En esta nueva generación de medios de pago, el nombre, el número de tarjeta, el código CVV y la fecha de vencimiento dejan de estar impresos y pasan a estar disponibles únicamente en la aplicación móvil de la entidad emisora, reforzando así la seguridad y privacidad de cada transacción.

La innovación, desarrollada bajo certificación Digital First, ofrece una experiencia completamente digital y segura. La primera entidad en implementarla es Solar Banco, que ya ofrece a sus clientes la posibilidad de activar su tarjeta de forma inmediata y autogestionada. En las próximas semanas, más instituciones financieras se sumarán a la iniciativa, marcando un avance significativo en la modernización del sistema de pagos nacional.

Para activar la tarjeta, el usuario solo debe escanear el código QR que se encuentra al dorso del plástico, vinculando así la versión física con la digital desde la app de su entidad. Desde esa misma plataforma puede configurar límites de gasto, bloquear o reactivar la tarjeta, generar su propio PIN e, incluso, solicitar el reemplazo en caso de extravío, todo de manera rápida y práctica. La ausencia de datos visibles en el plástico también brinda mayor tranquilidad ante pérdidas o robos, ya que elimina la posibilidad de un uso indebido por parte de terceros.

Una experiencia segura y totalmente digital

La nueva tarjeta representa un cambio profundo en la relación del usuario con sus medios de pago. Su diseño responde a la necesidad de combinar seguridad, practicidad y tecnología en una sola experiencia. “Con esta innovación damos un paso más hacia el futuro de los medios de pago en Paraguay. La tarjeta sin datos combina seguridad, practicidad y tecnología, permitiendo a los usuarios gestionar todo desde su celular y disfrutar de una experiencia 100% digital y segura”, destacó Aníbal Corina, gerente general de Bancard.

Por su parte, Noel Ramírez, gerente de Productos de la compañía, explicó que esta solución responde a una necesidad frecuente del mercado: la entrega inmediata de una tarjeta física. En casos de extravío, robo o bloqueo, el usuario puede reactivarla de manera sencilla desde la app de su entidad, sin depender de gestiones presenciales.

En caso específico de pérdida, el tarjetahabiente puede acercarse a un punto de distribución habilitado por su entidad y vincular su tarjeta digital a un nuevo plástico “sin datos”, evitando los procesos tradicionales de reposición.

En esta primera etapa, la tarjeta Smart está disponible exclusivamente para usuarios de tarjetas de crédito, aunque forma parte de un paquete más amplio de innovaciones que Bancard está desplegando en el mercado. La empresa reafirma así su compromiso con la evolución tecnológica del sistema financiero paraguayo, orientada a brindar mayor seguridad, eficiencia operativa y comodidad para todos los usuarios.