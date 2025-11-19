Innovación terapéutica para la Esclerosis Múltiple llega a Paraguay

Durante el Neuro Summit 2025 se informó sobre la disponibilidad en Paraguay de la única terapia disponible para el tratamiento de todas las formas de Esclerosis Múltiple (EM).

Esta nueva opción terapéutica, administrada por vía subcutánea (SC) dos veces al año, marca un hito significativo para los pacientes paraguayos, al ofrecer una alternativa que mejora la experiencia del tratamiento y optimiza los recursos del sistema de salud.

La Esclerosis Múltiple es una enfermedad autoinmune crónica del sistema nervioso central y representa la principal causa de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes.

Afecta a unos 2,9 millones de personas a nivel mundial, con una prevalencia que ha aumentado significativamente en la última década.

La enfermedad se suele diagnosticar en la etapa más productiva de la vida, entre los 20 y 40 años, y afecta tres veces más a las mujeres que a los hombres.

En el continente americano, el 71% de las personas con EM son mujeres, según el Atlas de Esclerosis Múltiple.

El impacto de la enfermedad es profundo. Se estima que entre 2017 y 2023, la EM costó 240 mil años de vida saludable (DALYs) en 10 países de América Latina, afectando a personas en plena etapa productiva y familiar.

Sin una intervención, se proyecta una pérdida de más de 151 mil años de vida adicionales para el período 2024-2027 en la región.

Una innovación centrada en el paciente

La llegada de esta terapia a Paraguay se alinea con los esfuerzos que Casa Boller y Roche han venido desarrollando para mejorar la experiencia de los pacientes pues, a diferencia de las terapias intravenosas (IV) tradicionales, que se aplican durante horas, esta nueva administración subcutánea permite que el tratamiento se aplique en minutos, brindando a los pacientes la posibilidad de disfrutar más tiempo con sus seres queridos, con la misma eficacia terapéutica.

Esta modalidad no solo ofrece una mayor comodidad y movilidad para los pacientes, especialmente para aquellos con un acceso venoso comprometido, sino que también reduce los costos asociados al tratamiento: la adopción de esta modalidad en otros sistemas de salud ha demostrado reducir los tiempos de tratamiento y liberar recursos valiosos tanto para los pacientes como para el sistema de salud.

Al liberar sillones de infusión y reducir el tiempo de enfermería dedicado a la preparación de vías, se aumenta la capacidad de atención de los centros de salud, permitiendo una gestión más eficiente para todos los pacientes.

Además, esta alternativa terapéutica marca un diferencial significativo para las mujeres, quienes son la población más afectada por la enfermedad.

A diferencia de algunos tratamientos tradicionales que requieren suspenderse o ajustarse durante la edad reproductiva, esta terapia proporciona un control continuo de la actividad de la enfermedad antes, durante y después del embarazo, integrándose de forma óptima en la planificación familiar.

Su flexibilidad permite iniciar o retomar el tratamiento en el posparto y durante la lactancia, acompañando el bienestar materno sin interrumpir los objetivos de cuidado y desarrollo familiar.

“Estamos inmensamente orgullosos de poner esta innovación a disposición de los pacientes en Paraguay”, afirmó Johanna Coronado, coordinadora médica de la UN de Roche en Paraguay.

“Esta terapia no solo representa un avance clínico, sino que redefine la experiencia del tratamiento. Nuestro compromiso es reducir la carga de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de la comunidad de Esclerosis Múltiple en el país”, agregó.

Beneficios de la innovación terapéutica

Recuperación del tiempo personal: La drástica reducción del tiempo, de horas a minutos, devuelve a los pacientes horas valiosas, minimizando la interrupción de su vida laboral y familiar.

Mayor confort: Al ser una inyección subcutánea, se elimina la necesidad de buscar acceso venoso, una ventaja significativa para pacientes con venas difíciles o aprensión a las agujas.

Flexibilidad: La rapidez del procedimiento permite una experiencia más adaptable a diferentes entornos de atención.

Misma potencia terapéutica: Los estudios clínicos que respaldan este lanzamiento, confirman que la nueva vía de administración mantiene la misma eficacia que la versión intravenosa, beneficiando tanto a pacientes con Esclerosis Múltiple Remitente-Recurrente (EMR) como con Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva (EMPP).