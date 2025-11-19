Rector de la Universidad Privada María Serrana, electo como miembro titular del Consejo de Rectores del Paraguay

Las votaciones se llevaron a cabo, el martes 18 de noviembre de 2025, en la sede del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), donde las universidades privadas del Paraguay eligieron a la Universidad Privada María Serrana para ocupar este importante espacio de representación ante el Consejo de Rectores de Universidades.

Este respaldo constituye un reconocimiento significativo de parte de las demás casas de estudio del país, hecho que refleja la confianza en la gestión, la trayectoria y el compromiso del Prof. Dr. Altamirano Aquino.

Este logro resalta su liderazgo académico y su dedicación al fortalecimiento de una educación superior de calidad, basada en la excelencia, los valores éticos y el desarrollo sostenible del Paraguay.

El Consejo de Rectores de Universidades tiene como misión representar a las universidades del país y ser una instancia de diálogo y articulación sobre temas de interés común. Además de colaborar con el CONES en la elaboración de políticas de educación superior.

Entre sus funciones se destacan:

Promover y desarrollar acciones tendientes a fortalecer la cooperación entre las instituciones universitarias.

Proponer políticas y planes que garanticen el cumplimiento de los fines de la educación universitaria.

Asesorar al CONES en los temas sometidos a su consideración.

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre las universidades y el resto del sistema educativo.

Analizar y pronunciarse sobre los avances en la reforma de la educación superior.

Dictar su reglamento de organización interna y funcionamiento.

Promover y desarrollar actividades tendientes a fortalecer el funcionamiento de las universidades.

La designación del Prof. Dr. Altamirano Aquino representa un paso significativo no solo para la Universidad Privada María Serrana, sino también, para el fortalecimiento del sistema universitario del Paraguay. Este logro reafirma el compromiso institucional con una formación académica de calidad, humanista y socialmente responsable, siempre orientada a construir un país más justo, próspero y sostenible.