UNIBE invita a descubrir el valor de una formación universitaria con identidad

Más que una frase, es una invitación a mirar hacia adentro y reconocer que, incluso frente a tecnologías asombrosas, lo humano sigue siendo insustituible.

“En un mundo cada vez más automatizado, apostamos por las personas. Formamos profesionales con una visión 360°, capaces de pensar, crear y conectar desde lo humano”, destaca la Dra. Sanie Romero de Velázquez, rectora de la UNIBE.

Estudiar con sentido: donde la técnica se encuentra con la esencia humana

En UNIBE, elegir una carrera no se trata solo de obtener un título, sino de construir un proyecto de vida.

La universidad ofrece carreras de grado y postgrado en formato presencial y A distancia, con varios programas acreditados por ANEAES, reafirmando su compromiso con una educación flexible, actualizada y de calidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su modelo educativo va más allá de los contenidos técnicos: busca formar personas capaces de comunicarse con claridad, liderar con empatía y adaptarse a entornos profesionales en constante cambio.

Por eso, la formación en la UNIBE incluye las características técnicas y desarrollo de habilidades indispensables hoy, como la Oratoria, para que uno pueda expresarse con seguridad y hacer que las ideas viajen más lejos; Liderazgo:, para inspirar, coordinar y trabajar con otros de manera efectiva; y Ofimática, para dominar las herramientas digitales que serán parte de la vida profesional.

Emprendé desde la universidad

Uno de los pilares más valorados por los estudiantes es el proyecto de emprendedurismo, una iniciativa que impulsa la creatividad y el espíritu empresarial.

Muchos alumnos inician en UNIBE sus primeras ideas de negocio, y algunos incluso egresan con una empresa propia en funcionamiento.

Este enfoque fortalece un perfil profesional que combina conocimientos académicos con visión estratégica, iniciativa y autonomía.

Beneficios para nuevos ingresantes

Para facilitar el camino de quienes deciden comenzar su carrera en UNIBE, la universidad ofrece:

Matricula exonerada para nuevos alumnos.

35% de descuento en las cuotas.

Un apoyo concreto para que más personas accedan a una educación transformadora.

Crecer profesionalmente sin perder lo que te hace único

Con una apuesta firme por la excelencia académica, la investigación y la extensión universitaria, UNIBE continúa mejorando sus procesos y su oferta educativa para formar profesionales preparados, sensibles y comprometidos con la sociedad.

Quien esté buscando una carrera que le ayude a crecer sin dejar atrás su autenticidad, esta convocatoria es la indicada.

Para explorar todas las carreras y programas disponibles, ingresar a www.unibe.edu.py.