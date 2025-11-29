La IA impacta el 20% en el mercado laboral juvenil

Según Cabral Saueia, el impacto de la IA se siente con más fuerza en servicios financieros, call centers, retail, marketing, tecnología y áreas administrativas.

Procesos que hasta hace pocos años dependían de la intervención humana, como atención al cliente o tareas operativas, ahora están parcial o totalmente apoyados en herramientas de automatización, chatbots y sistemas inteligentes.

A nivel global, más de la mitad de las grandes empresas ya utiliza soluciones de IA, y el 24% de los empleadores que planean contratar lo hará específicamente para adaptarse a los avances tecnológicos.

La IA impacta hasta en 20% del empleo juvenil y es visible. Entre el 15% y 20% de los puestos que hoy ocupan jóvenes incorporan alguna tarea vinculada a la IA, pero esto no significa una sustitución directa, subraya Cabral Saueia.

El desafío es que esa transformación sea ordenada y acompañada de la formación necesaria. Sin capacitación, los jóvenes pueden quedar en la zona de mayor riesgo.

Para el experto, los sectores con mayor probabilidad de automatización son aquellos con alto volumen de tareas repetitivas:

Servicios financieros y banca : sistemas de automatización de procesos, scoring crediticio y atención apoyada en IA.

Comercio y retail : inventarios, cajas y logística.

Centros de contacto y BPO : uno de los sectores que más jóvenes emplea.

Administración y back-office en sector privado y público.

Manufactura y logística: soluciones de software y hardware.

IA impactará el 20 a 30% en el empleo juvenil en los próximos 5 años

De acuerdo a estudios de ManpowerGroup, informática y servicios financieros lideran la demanda global de contratación, lo que muestra que los sectores que más empleos generan son también los que más rápido adoptan IA.

Aunque Paraguay aún no cuenta con un mapeo oficial del impacto de la automatización sobre el empleo juvenil, aplicar las tendencias globales permite estimar que entre 20% y 30% de los trabajos ocupados por jóvenes podrían transformarse significativamente en los próximos 5 a 10 años.

Entre los roles más expuestos se encuentran operadores de call center, auxiliares administrativos, cajeros y funciones de soporte básico de TI. Precisamente las posiciones donde se concentran miles de jóvenes paraguayos.

Pero el fenómeno tiene dos caras: así como algunos puestos se transforman o reducen, se abren nuevas oportunidades en soporte digital, análisis de datos, ciberseguridad y manejo de herramientas basadas en IA. “La buena noticia es que la IA también crea empleos junior, pero estos requieren competencias que deben desarrollarse a tiempo”, sostiene el CEO.

75% de las empresas no encuentra el talento tech

El avance acelerado de la IA está amplificando brechas que ya existían. A nivel global, ManpowerGroup registra niveles récord de escasez de talento: 75% de los empleadores enfrenta dificultades para cubrir posiciones, especialmente en áreas vinculadas a IT, análisis de datos y habilidades digitales avanzadas.

En Paraguay, la vulnerabilidad es aún mayor debido a la informalidad y al predominio de roles poco calificados entre los jóvenes. Quienes no acceden a capacitación tecnológica enfrentan un doble riesgo: que su trabajo sea automatizado y que al mismo tiempo no cuenten con las competencias necesarias para acceder a los nuevos puestos que surgen.

Las habilidades más demandadas por los empleadores hoy son: competencias digitales básicas y avanzadas, inglés profesional, habilidades socioemocionales, como comunicación, pensamiento crítico y adaptabilidad y mentalidad de aprendizaje continuo.

Los datos regionales muestran una situación similar: en Argentina, el 76% de las empresas tiene dificultades para encontrar talento calificado, especialmente en IT y análisis de datos. Paraguay no está lejos de esa realidad.

La educación se queda atrás de la tecnología

Si bien existen esfuerzos puntuales en diversas instituciones, el sistema educativo paraguayo no está evolucionando al ritmo que exige el mercado. Para Cabral Saueia, se necesita una estrategia país que involucre al sector público, la academia y las empresas, con currículas actualizadas, formación docente, capacitación masiva y experiencias prácticas para estudiantes.

El CEO propone cuatro pilares clave que deberían priorizar los jóvenes paraguayos:

1. Alfabetización digital avanzada.

2. Uso aplicado de IA en el trabajo.

3. Análisis de datos.

4. Soft skills como liderazgo, ética, trabajo en equipo y comunicación.

La IA avanza rápido, pero las habilidades humanas toman tiempo en desarrollarse. Y son precisamente las que la tecnología no puede reemplazar.

La IA: ¿complemento o reemplazo?

Aunque existe temor a que la IA reemplace empleos, el 20% de las reducciones de personal se debe directamente a la automatización. La mayoría de las empresas la usa como complemento para potenciar el talento humano.

Expertos recomiendan integrar la IA en una estrategia centrada en las personas, con capacitación y rediseño de roles. En Paraguay, el impacto en el empleo juvenil dependerá de las decisiones actuales: sin acción, podría aumentar el desempleo; con políticas proactivas y alianzas, el país podría generar talento digital y reducir desigualdades.

Para Cabral Saueia, la clave está en acompañar esta transición. “La IA puede ser una oportunidad extraordinaria para Paraguay si trabajamos juntos. Nuestro compromiso es ayudar a que esa transformación sea inclusiva, con jóvenes preparados para los empleos del futuro”.