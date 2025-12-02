Flybondi, que une Paraguay con Argentina, despega con una inversión de US$1.700 millones

La empresa argentina que volvió a opera en el Paraguay desde el 1 de diciembre de este año con vuelos regulares en la ruta Asunción - Buenos Aires, anunció un acuerdo estratégico con Airbus y Boeing para incorporar 35 aeronaves nuevas consolidando una importante expansión de flota y beneficiando la conexión entre Argentina, Paraguay y otros países de la región.

Actualmente dispone de 15 aviones para cubrir 16 destinos internos y tres internacionales: Paraguay, Perú y Brasil.

Flota: +230% en 4 años

El plan de crecimiento se cimenta en la diversificación de su piscina de aeronaves con modelos de alta eficiencia y última generación:

15 Airbus A220-300: Con capacidad para 160 pasajeros y primeras entregas previstas para 2027. Flybondi será el primer operador de este modelo en América Latina .

10 Boeing 737 MAX 10: Capacidades de transportar 240 pasajeros, con entregas pautadas entre 2027 y 2030.

Esta expansión permitiría a la firma aumentar la cantidad de aviones en su flota hasta en un 230% en los próximos 4 años para dar paso a un crecimiento robusto tanto en Argentina como en nuevos mercados.

COC Global Enterprise e Impacto en Paraguay

La inversión está liderada por COC Global Enterprise, un fondo de inversión privado con experiencia en el sector de tecnología y aviación, cuyo CEO, Leonardo Scatturice, enfatizó que la decisión “reafirmará nuestro compromiso con el crecimiento de la región” y fortalecerá la capacidad operativa, impulsando la generación de empleos y mejorando la conectividad.

Para Paraguay, esta expansión es clave, ya que la marca conecta con Argentina permitiendo expandir su presencia en mercados clave de América Latina, incrementando la oferta de asientos en rutas internacionales.

Mauricio Sana, CEO de Flybondi, señaló que buscan construir la red aérea más democrática de la región, y un modelo para llevar al resto de los países de América. La incorporación de aeronaves de ambos fabricantes busca la versatilidad de las flotas, logrando una mayor capacidad de alcance para nuevas oportunidades de mercado, esencial para el desarrollo de la conectividad paraguaya y regional.

Beneficios y sostenibilidad

Más allá de la expansión, las aeronaves de última generación permitirán a la firma optimizar la eficiencia del consumo de combustible y reducir la huella de carbono, alineándose con la sostenibilidad.

Con esta inversión, Flybondi, que actualmente opera rutas a Paraguay , Perú y Brasil, busca mejorar la experiencia del cliente, la capacidad operativa y dinamizar la economía creando y uniendo nuevas oportunidades, con un cuota de mercado regional del 3% y 16% a nivel local.