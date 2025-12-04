Entrenamiento empresarial para acompañar el salto de la economía

Paraguay está en una etapa particularmente dinámica. La economía crece, las inversiones se multiplican y el mercado laboral avanza con una velocidad que años atrás parecía fuera de escala. En este escenario, la pregunta para las empresas ya no es si deben capacitar a sus equipos, lo correcto es cómo hacerlo de manera estratégica para ganar competitividad. Formar talento dejó de ser un beneficio extra: hoy es el motor que impulsa el crecimiento.

El mundo cambió y los modelos que solían guiarnos ya no alcanzan. Lo que antes era referencia hoy está desactualizado. Las organizaciones ya no se conforman solo con habilidades técnicas; buscan talentos capaces de pensar con criterio, cuestionar procesos, comunicarse con claridad, trabajar en equipo y adaptarse al cambio continuo.

La tecnología avanza con fuerza, pero las capacidades humanas son las que mantienen el equilibrio. Esa combinación entre análisis, gestión emocional y uso inteligente de herramientas digitales define a quienes pueden navegar por este nuevo mapa laboral.

Los jóvenes y el valor del aprendizaje continuo

Las nuevas generaciones han cambiado la ecuación del trabajo. Diversas investigaciones de consultoras como Gallup, Deloitte y LinkedIn coinciden en un hallazgo clave: para los jóvenes, la capacitación y la posibilidad de aprender nuevas habilidades es uno de los factores más valorados al elegir y permanecer en un empleo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 76% de los jóvenes profesionales afirma que la oportunidad de aprender en el trabajo es un factor decisivo para aceptar una oferta laboral.

El 94% señala que permanecería más tiempo en una empresa que invierte de manera sostenida en su desarrollo.

Impacto directo en la retención

Uno de los desafíos más visibles en Paraguay, y en toda la región, es la rotación temprana, especialmente en los primeros dos años de carrera y la evidencia es contundente:

Equipos que reciben entrenamiento tienen 30% menos rotación que aquellos sin acceso.

Los jóvenes que perciben crecimiento interno muestran el doble de compromiso.

Las empresas que ofrecen rutas de aprendizaje claras logran retener hasta 3 veces más talento clave.

Esto ocurre porque la capacitación genera un mensaje claro: “acá puedo crecer”. Y cuando una persona siente que está avanzando, es mucho menos probable que busque oportunidades fuera.

Convertir la capacitación en ventaja competitiva

El entrenamiento empresarial es una verdadera propuesta de valor organizacional. Las empresas que logran instalar una cultura de aprendizaje continuo cosecharán beneficios claros:

Mejor marca empleadora: los equipos perciben que la empresa apuesta por su futuro. Esto no solo atrae talento, sino que eleva el compromiso interno.

Mayor productividad: los colaboradores capacitados toman mejores decisiones, cometen menos errores y ejecutan procesos más ágiles.

Innovación constante: equipos formados generan más ideas, cuestionan procesos obsoletos y se sienten habilitados para proponer mejoras.

Capacidad de adaptación: cuando el mercado cambia, tienen habilidades para ajustarse más rápido que la competencia.

Al final del día, todo converge en una misma idea: las empresas que invierten en su gente avanzan más lejos, y los profesionales que eligen aprender de forma continua construyen carreras más fuertes.

El salto económico de Paraguay dependerá, en buena medida, de cómo logremos equilibrar tecnología y talento, inversión y formación, oportunidad y preparación. Allí es donde realmente se juega el futuro del país.

*CEO Red Jobs