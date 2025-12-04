Lo que realmente cambió no fue la tecnología: fue el consumidor

Durante los últimos años, muchas empresas en Paraguay y la región corrieron detrás de la digitalización, la inteligencia artificial y nuevas herramientas creyendo que ahí estaba la solución. Pero después de trabajar con más de 300 negocios en Latam y USA, llegué a una conclusión que se repite en todos los mercados: la tecnología no cambió tanto como creemos; lo que realmente cambió fue el consumidor.

Y esa diferencia lo explica todo.

El problema no es la herramienta, es la decisión

La mayoría de las pymes que se sienten “estancadas” no tienen un problema técnico, sino estratégico. Implementan herramientas sin rumbo, crean contenido sin propósito, automatizan procesos que nunca debieron existir. La ansiedad por “modernizarse” terminó generando una paradoja: tenemos más tecnología que nunca, pero tomamos decisiones igual que hace 20 años.

Según McKinsey, el 93% de las empresas mide su experiencia del cliente con encuestas, pero solo el 6% cree que esas métricas sirven para decisiones estratégicas. Aun así, siguen apostando por intuición, feeling y métricas de vanidad como seguidores, likes o alcance.

En otras palabras: tecnología nueva, mentalidad vieja.

Marketing no es contenido: es lectura del comportamiento humano

Las empresas suelen confundir marketing con publicar en redes. Sin embargo, marketing es estudiar por qué la gente compra, cuándo compra y qué la frena. Es entender tensiones culturales, hábitos emergentes, señales del mercado.

Hoy el consumidor es más impaciente, más desconfiado y más informado. Quiere inmediatez, transparencia y experiencias simples. Compara todo. Reacciona rápido. Tiene expectativas globales, incluso cuando compra local.

El contenido no sirve si no se entiende qué mueve a la persona del otro lado.

Datos sin contexto son peligrosos

Vivimos en una época donde hay más datos que criterio. Y eso genera otro problema: interpretaciones equivocadas.

Una pyme puede ver que un post tuvo 50.000 vistas y creer que la estrategia funciona. Otra mira que su competencia ganó 10.000 seguidores y piensa que está quedando atrás. Pero nada de eso necesariamente se traduce en ventas, recurrencia o reputación.

Los datos solo sirven cuando se leen con cabeza fría y con preguntas correctas: ¿qué comportamiento explica este número? ¿qué decisión puedo tomar a partir de esto? ¿cuál es el impacto real en el negocio?

Los líderes modernos no buscan más datos: buscan mejor interpretación.

IA como acelerador, no como director

La inteligencia artificial ya forma parte del día a día, pero su verdadero valor aparece cuando existe claridad estratégica. La IA multiplica lo que ya sos: si tenés desorden, amplifica el caos; si tenés criterio, amplifica el impacto.

Lo veo constantemente: empresas queriendo “usar IA en todo” sin saber para qué. Equipos que confían más en prompts que en procesos. Líderes que automatizan sin entender qué problema están resolviendo.

La IA ayuda, pero no piensa por vos. No define posicionamiento, no elige mercados, no entiende cultura interna.

Es un asistente, no un director.

La ventaja competitiva vuelve a ser humana

El futuro no pertenece al que tiene más herramientas, sino al que entiende mejor a la gente. Aquel que interpreta contexto, que toma decisiones con claridad y que combina estrategia con tecnología de manera inteligente.

Porque al final, la tecnología acelera, pero quien define la dirección sigue siendo uno mismo.

* Director Ejecutivo de Creative Hub.