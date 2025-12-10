Ferrex abre nueva tienda en San Lorenzo y afianza su expansión estratégica

Ubicada sobre la Ruta PY01 y 10 de Agosto, a pasos del eje comercial más activo de San Lorenzo, la nueva tienda de Ferrex se extiende sobre 2.000 metros cuadrados y pone a disposición del público un surtido técnico y doméstico de más de 25.000 productos. Esta es la sexta sucursal de la empresa en Paraguay, y la primera en instalarse en el núcleo urbano más transitado de esta ciudad clave del Departamento Central.

La apertura representa una inversión superior a los US$ 2 millones entre infraestructura, equipamiento y adaptación del punto de venta. Según René Murillo, gerente de Operaciones de la firma, la llegada a San Lorenzo responde a una decisión operativa, comercial y logística planificada: “Hicimos un esfuerzo muy grande para llegar con la apertura en diciembre, porque sabemos que es un mes en el que las familias pintan más, decoran más y arreglan mucho más sus espacios. No queríamos estar ausentes”.

El local comenzó a operar con una plantilla inicial de 20 personas, número que podrá ampliarse en función de la demanda y hoy, las categorías más reforzadas en esta unidad —como hogar y jardín— fueron seleccionadas para responder a hábitos de consumo propios del cierre de año y al perfil mixto del nuevo mercado.

Negocio local, estrategia nacional

Esta nueva tienda en el corazón de San Lorenzo responde a una estrategia mucho más amplia que trasciende lo territorial para Ferrex. La apertura representa una consolidación dentro del Área Metropolitana de Asunción, en una zona de alta densidad urbana, tráfico técnico constante y fuerte actividad comercial, industrial y de obra.

“Nos posicionamos donde el cliente ya está”, resume el gerente. San Lorenzo ya formaba parte del mapa operativo de Ferrex —a través de la sucursal de Pinedo Shopping—, pero con un alcance más periférico. El nuevo local se instala directamente en el núcleo urbano, lo que permite, según Murillo, “ahondar en nuestro público y llegar más cerca de él”.

Consumo técnico, obra y densidad urbana

El ritmo comercial y el movimiento no son para nada aislados. A nivel país, la demanda de materiales y soluciones para obra y mantenimiento muestra una tendencia creciente. Solo en lo que va del 2025, las ventas de materiales de construcción registraron un incremento interanual del 15,4%, impulsadas por la reactivación de obras públicas y privadas, según datos del Banco Central.

Con esa lectura, la llegada a una ciudad como esta no es una apuesta especulativa, sino una respuesta al comportamiento del consumidor técnico y doméstico en zonas de alta movilidad, donde el acceso inmediato a surtido y asesoría cobra cada vez más relevancia.

Ferrex por dentro: experiencia, surtido y formato operativo

El nuevo espacio replica un modelo que Ferrex viene ajustando y perfeccionando en los últimos años: el autoservicio asistido. Se trata de un formato híbrido que permite al cliente recorrer libremente los pasillos, explorar productos y cada estantería por cuenta propia, pero con personal técnico disponible para responder consultas o recomendar soluciones específicas.

El local mantiene los estándares de superficie y variedad del resto de las tiendas: 2.000 metros cuadrados de piso de venta y una enorme variedad de 25.000 productos. Esa amplitud no es solo logística, sino parte de la propuesta de valor: “Nuestra ventaja competitiva es el surtido”, afirma Murillo. “Siempre buscamos una cantidad de ítems ideal porque atendemos a públicos muy distintos que vienen por soluciones muy distintas”.

Cada tienda, asegura, tiene su propio carácter: “No abrimos réplicas. Abrimos versiones adaptadas a cada ciudad, a cada comunidad. Cambia la distribución, cambia el flujo de clientes, pero no cambia la calidad ni la manera de atender”.

En el caso de San Lorenzo, se reforzaron especialmente las categorías de hogar y jardín, con el objetivo de responder a una demanda doméstica más marcada en esta zona. La tienda, en ese sentido, apunta tanto al profesional técnico como al consumidor final que busca equipar o renovar su casa con soporte confiable.

El consumidor técnico y doméstico

En contraste, Ferrex proyecta un impacto múltiple con esta nueva tienda: apunta al consumidor técnico profesional, al industrial, al empresarial y también al usuario doméstico. Esa segmentación fue una de las claves al momento de definir el mix de productos, la superficie operativa y el tipo de atención a implementar en el nuevo punto de venta.

Murillo destaca que el local está preparado para responder a perfiles diversos: “Vamos a tener un fuerte impacto tanto en el mercado doméstico como en el técnico. Tenemos consumidores que van desde amas de casa y oficinistas hasta comercios e industrias”.

Un target amplio y exigente

En este punto es donde muchas empresas fracasan, al no poder satisfacer las necesidades de los diversos grupos que conforman su target. No obstante, el enfoque aplicado por la firma obliga a sostener un surtido amplio, pero también un esquema de asesoría ajustado a cada perfil de cliente. Según Murillo, una parte clave de la experiencia está en la orientación técnica: “Buscamos dar una buena oferta de productos a un precio adecuado, con un buen servicio”, resume.

El modelo de atención, por tanto, debe combinar autonomía con soporte. Y en zonas de alta circulación como lo es San Lorenzo, la respuesta rápida, el conocimiento del producto y la disponibilidad inmediata, hacen la diferencia y definen la fidelidad del cliente.

Sector en expansión: contexto y demanda

Por otra parte, cabe entender que Ferrex no opera de forma aislada. Su crecimiento está alineado con un contexto sectorial que muestra señales claras de reactivación en los últimos años. En concreto, la construcción —una de las industrias que más empuja al segmento de ferretería— representa hoy el 8% del PIB paraguayo, y a lo largo de 2025 ha sido uno de los motores de generación de empleo y consumo interno.

Los indicadores más recientes refuerzan esa lectura: las ventas de materiales de construcción crecieron sustancialmente el último año, mientras los despachos de cemento aumentaron más del 16% en el primer semestre, según cifras oficiales. El rubro emplea de forma directa e indirecta a más de 220.000 personas, lo que lo convierte en uno de los sectores más dinámicos de la economía.

Un rubro en crecimiento

En ese escenario, el retail ferretero cumple un rol de soporte clave al abastecer obras públicas y privadas, atender a consumidores técnicos, y articular una red de soluciones que va desde el mantenimiento hasta la instalación especializada. La tienda física, además, sigue siendo el punto de contacto principal: donde se asesora, se elige y se resuelve.

“Cuando se mueve un sector tan importante como la construcción, se mueve toda la economía”, señala Murillo. “Y nosotros no nos quedamos rezagados: somos partícipes de este boom inmobiliario que está teniendo el Paraguay”.

Digitalización: avance sostenido

Aunque su fortaleza está en el contacto directo y el asesoramiento personalizado, Ferrex avanza hacia una estructura omnicanal que le permite adaptarse a nuevos hábitos de compra. El proceso es progresivo, pero firme: catálogo web, canales de contacto digital y herramientas de atención inmediata forman parte del ecosistema en desarrollo.

Actualmente, la marca trabaja en la implementación de una interfaz digital que integre consulta de productos, comunicación vía WhatsApp y gestión de pedidos, sin perder el vínculo presencial como eje de experiencia.

Tecnología sin perder cercanía

“Sabemos que el cliente quiere ver y tocar, pero también busca comodidad”, afirma Murillo, con relación a la particularidad del segmento. En ese sentido, la empresa plantea un sistema combinado: el canal digital facilita la búsqueda y la consulta técnica, mientras que la tienda física sigue cumpliendo un rol central en la validación de producto y la decisión de compra final.

De acuerdo con el profesional, el avance que tiene la compañía hacia la digitalización no implica automatizarlo todo, sino ofrecer caminos complementarios para llegar al cliente según su necesidad, momento y perfil.

Proyección con lectura territorial

Finalmente, con la apertura en San Lorenzo, Ferrex consolida un esquema de crecimiento progresivo que ya tiene metas definidas. La planificación de la compañía proyecta, a mediano plazo, una nueva tienda por año, bajo un modelo de expansión que prioriza tanto la viabilidad comercial como la lectura social de cada zona. “Nuestra proyección es brindar al Paraguay una tienda por año, queremos lograr cumplir con esa meta”, explica Murillo, al tiempo de aclarar que el crecimiento no responde a una cifra rígida, sino a oportunidades reales de desarrollo territorial.

El criterio de selección no se basa únicamente en densidad poblacional o movimiento económico. Ferrex analiza cada ciudad desde una perspectiva técnica —accesos, logística, perfil de obra—, pero también social, evaluando hábitos de consumo, necesidades del entorno y capacidad de integración con la comunidad. “Estamos buscando los sitios estratégicos, las ciudades que vemos que cumplen con requisitos para poder nosotros llegar a ellas con una mejor oferta de productos”, detalla el gerente de Operaciones.

Más allá de los metros cuadrados, el surtido o la inversión, el eje final sigue siendo el mismo: la experiencia del cliente. Ese concepto atraviesa tanto el diseño de las tiendas como el modelo de autoservicio asistido y la expansión territorial. Como resume Murillo: “Queremos que el cliente encuentre con nosotros su hogar soñado”.