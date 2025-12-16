El tsunami de inversión global en ESG: US$ 125 billones para 2032

El tamaño del mercado global de inversión ESG se valoró en US$ 33,64 billones en 2024 y se proyecta que escalará a US$ 125,17 billones para 2032, lo que representa una escalada del 18,1% durante el período, según datos de Fortune Business Insights. Lo que algún momento fue un nicho de mercado exclusivo, hoy es una fuerza en las finanzas globales, atrayendo billones de dólares.

Este salto está impulsado por una mayor conciencia sobre la degradación ambiental, la desigualdad social y las deficiencias de la gobernanza. En respuesta, los inversores están alineando activamente sus carteras con estos valores.

La preocupación por los problemas ambientales y sociales, ha llevado a las empresas a cuidar su reputación incorporando activamente los principios ESG en sus estrategias y operaciones y se puede evidenciar mediante la divulgación periódica de información ESG o informes anuales de sostenibilidad, que cumplen con estándares a nivel mundial.

Esta acción fortalece la confianza entre las empresas y sus inversores y fomenta el desarrollo de relaciones más sólidas con los diferentes stakeholders, desde inversionistas hasta proveedores. La Encuesta Global de Inversores de PwC indica que el 79% de los inversores considera los riesgos y oportunidades ESG al tomar decisiones de inversión.

IA generativa y sostenibilidad

Una de las transformaciones más importantes proviene de la Inteligencia Artificial que está optimizando la forma en que las instituciones financieras manejan y acceden a los datos ESG. La IA actúa como un motor que acelera los informes ESG, mejora la calidad de los datos y refuerza la responsabilidad.

Los modelos de AI analizan informes de sostenibilidad y documentos regulatorios para extraer factores ESG relevantes, como datos de emisiones o diversidad de género, con una rapidez superior a los métodos tradicionales.

Pilares del crecimiento

Dos tendencias clave están impulsando el crecimiento exponencial del mercado ESG: el compromiso con el cero emisiones y transparencia y las finanzas combinadas según el informe.

El cero emisiones y la transparencia está presente en grandes corporaciones de sectores como manufactura, energía y tecnología que se han comprometido a alcanzar cero emisiones netas de carbono.

Este compromiso se traduce en la adopción de instrumentos financieros ligados a ESG. En 2023, la emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad superó los US$ 160 mil millones. Además, a partir de 2025, la Unión Europea obligará a las empresas cotizadas a divulgar los riesgos y oportunidades ESG.

Las finanzas combinadas o Blended Finance utiliza fondos públicos o filantrópicos para reducir el riesgo de las inversiones, atrayendo así capital privado hacia proyectos de desarrollo sostenible como energías renovables, vivienda asequible o resiliencia climática.

Paraguay y América Latina

Aunque se espera que Sudamérica registre un crecimiento sostenido gracias a las inversiones en empresas de energías renovables, la región enfrenta una limitación crítica: la falta de oportunidades de inversión ESG en países emergentes.

Mientras economías desarrolladas han construido un ecosistema ESG sólido (regulación, informes de sostenibilidad, mercados de capital consolidados), regiones como América Latina a menudo quedan rezagadas debido a la escasez de proyectos financiables alineados con criterios ESG, la ausencia de marcos ESG claramente definidos y la limitada transparencia financiera y aplicación de leyes ambientales y laborales.

Un ejemplo regional a seguir es Brasil y la Comisión de Valores que introdujo la divulgación obligatoria de criterios ESG para empresas cotizadas.

Hoja de Ruta para atraer capital

El capital institucional que dominó el mercado busca resiliencia a largo plazo. Por su parte, se espera que el inversor minorista invierta cada vez más por valores éticos.

Para capturar este flujo de capital, las empresas deben priorizar:

Estandarización de Informes: Adoptar de forma proactiva estándares reconocidos globalmente para la divulgación periódica de información ESG, como los informes de sostenibilidad.

Generación de Proyectos Sostenibles: Desarrollar una cartera robusta de proyectos en infraestructura verde y energías renovables, haciendo atractivos para la financiación combinada.

Integración ESG en la Estrategia: Incorporar activamente los criterios ESG en los procesos de préstamo, suscripción e inversión para mejorar la resiliencia a largo plazo y la confianza de los inversores.

Empresas B en Paraguay

Las Empresas B en Paraguay están creciendo e impulsando un modelo de negocio de triple impacto: económico, social y ambiental. Estas empresas, que operan en sectores como alimentación, tecnología y moda, miden su desempeño con la misma rigurosidad con la que miden sus resultados financieros.

La comunidad B en Paraguay se ha expandido. En marzo de 2025, había más de 35 Empresas B Certificadas en el país, además de una presencia de empresas B internacionales. Este número, que estaba en alrededor de 10 en 2018, demuestra el compromiso del sector privado paraguayo con los altos estándares de transparencia y gestión responsable.

Entre los logros se destaca la visibilidad y la movilización a través de iniciativas como el “Mes de las Empresas B” y la instalación de “Góndolas B” para que los consumidores puedan identificar y apoyar sus productos.

Desafíos y resultados

El principal desafío en Paraguay y la región es ampliar la inclusión financiera y aumentar el compromiso de las grandes corporaciones y el sector público para acelerar la transición hacia una economía más justa y sostenible. Enfrentan la necesidad de formalizar una gran parte de la economía y trabajar con otros actores para construir un ecosistema de triple impacto que involucre a inversionistas, universidades y autoridades.

Los resultados de estas empresas no se miden solo en rentabilidad, sino en la capacidad de generar beneficios reales para la sociedad y el medio ambiente. Al comprometerse con la mejora continua y ser auditadas periódicamente, las Empresas B están redefiniendo el concepto del éxito empresarial en el país.