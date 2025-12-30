Pizza Hut renueva su imagen en Paraguay y vuelve a lo esencial

Pizza Hut dio a conocer su nueva imagen de marca en Paraguay durante un evento realizado en su local de Mariscal López, dando inicio a una etapa de evolución estratégica que busca fortalecer su vínculo con los consumidores y adaptarse a un entorno en permanente transformación.

Personas y momentos en el centro de la experiencia

El rebranding, presentado bajo el concepto “Hut Moments. Good Moments”, propone una mirada renovada que honra la herencia icónica de la marca y proyecta su futuro, colocando a las personas y a los momentos compartidos como eje central de la experiencia Pizza Hut.

Durante la presentación, directivos y referentes de la compañía señalaron que esta renovación responde a la necesidad de conectar de manera más cercana con las nuevas generaciones.

“La pizza sigue siendo el corazón de Pizza Hut, pero hoy entendemos que el verdadero centro son las personas y los buenos momentos que se crean alrededor de la mesa”, destacaron.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los pilares del rebranding

La nueva identidad se apoya en una imagen visual más expresiva y dinámica, una voz de marca cercana, optimista y llena de energía, un enfoque renovado en la experiencia dentro de los locales y la reafirmación de la calidad como un valor inalterable.

Proyección y compromiso con el mercado local

Asimismo, se compartieron los planes de renovación de locales y la implementación progresiva de la nueva imagen en los próximos espacios de la marca en el país.

Igualmente, el anuncio de nuevas alianzas estratégicas de cara al 2026 reforzó el compromiso de la marca con el mercado paraguayo.

Con esta renovación, Pizza Hut, de la mano de su matriz South Food, busca seguir siendo el punto de encuentro predilecto para el disfrute de toda la familia.