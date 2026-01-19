Volvo impulsó el crecimiento premium en electromovilidad

En ese escenario, Volvo acompañó la tendencia siendo el principal impulsor del avance: aportó más del 80% del crecimiento total de la categoría, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del año.

El desempeño de la marca sueca fue contundente. Volvo cerró 2025 con 217 unidades vendidas, alcanzando el 15% de participación de mercado y asegurando un sólido tercer lugar en el ranking anual de ventas premium.

Este resultado no es menor: implica la ruptura de la histórica hegemonía de las marcas alemanas en el podio del segmento y confirma la creciente relevancia de Volvo en las decisiones de compra de los paraguayos.

Más allá de los números, el avance de la marca refleja un cambio profundo en el consumidor premium local.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Seguridad, confort y un menor impacto ambiental se posicionan hoy como ejes centrales de la elección, desplazando el lujo ostentoso hacia una propuesta más racional y alineada con la eficiencia y la sustentabilidad.

Electromovilidad con resultados concretos

Uno de los pilares del liderazgo de Volvo en 2025 fue su apuesta decidida por la electromovilidad.

En el segmento de híbridos enchufables (PHEV), la marca superó a sus competidores alemanes con 73 unidades vendidas.

En vehículos 100% eléctricos (EV), el logro fue aún mayor: con 152 unidades comercializadas, Volvo alcanzó el liderazgo absoluto, tanto dentro del mercado premium como en el mercado masivo.

Este desempeño posiciona a Volvo como el principal referente de la movilidad eléctrica en Paraguay, no desde el discurso, sino desde hechos concretos que reflejan una adopción real por parte de los clientes.

En ese contexto, el Volvo EX30 se convirtió en el modelo clave del crecimiento.

Con 127 unidades vendidas, se ubicó como el segundo modelo premium más vendido del país, confirmando la buena recepción de una propuesta que combina diseño escandinavo, tecnología, seguridad y eficiencia energética.

Un nuevo perfil de cliente premium

“El mercado paraguayo se adelantó a los tiempos: hoy busca practicidad, eficiencia y un lujo más discreto”, opina Claudio Ayala, gerente gomercial de Volvo, pues los resultados de 2025 evidencian un cambio cultural en el mercado.

Esta evolución explica por qué gana terreno una marca que pone el foco en la experiencia integral y no únicamente en el producto.

En la misma línea, Emiliano Remonato, gerente de marketing del Grupo Garden, destaca que “el diferencial real está en una experiencia inteligente, sustentable y conectada”, con clientes que esperan más seguridad, confort y tecnología aplicadas al uso cotidiano del vehículo.

Lujo consciente y mirada al 2026

Bajo su posicionamiento de Lujo Consciente, Volvo tiene refuerza una propuesta clara basada en Seguridad, Confort y Diseño escandinavo.

De cara a 2026, el objetivo es ambicioso. Daniel Chávez, brand manager de Volvo, indica que la meta es “llegar, al menos, al 20% del segmento premium”, sosteniendo el crecimiento con una oferta cada vez más electrificada y una experiencia superior para el cliente.

Para lograrlo, la marca y el Grupo Garden ya proyectan acciones concretas.

Entre ellas figura la reinauguración del showroom de Asunción y una inversión sostenida en recursos, procesos y equipo, con especial foco en la atención y la posventa.

Todo esto, priorizando siempre la seguridad de las familias y el cuidado del medio ambiente.

Desde la perspectiva del Grupo Garden, este desempeño se adapta a las necesidades reales de las personas, facilitar el acceso a la movilidad propia y elevar de manera continua la satisfacción de sus clientes, consolidando una presencia cada vez más fuerte dentro del competitivo segmento premium paraguayo.