Más de 538.000 salidas al exterior: paraguayos eligen playas y destinos culturales

Si hablamos de turismo de verano, Brasil sigue siendo el destino número uno para los paraguayos, especialmente por sus playas y por la cercanía geográfica. Así lo afirmó a ABC Negocios Rossana Fustagno, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo (Asatur), quien explicó que Foz de Iguazú se mantiene entre los destinos más visitados cuando se dispone de poco tiempo, gracias a su infraestructura hotelera y parques temáticos.

En segundo lugar, aparece el Caribe, con República Dominicana, seguido por México y Colombia.

“Cuando las vacaciones se dan fuera de temporada, Brasil compite directamente con Argentina, pero actualmente Europa está imponiéndose con fuerza”, dijo. España lidera por su conectividad aérea, mientras que Italia atrae por la cercanía cultural, funcionando, además, como puerta de entrada a otros destinos europeos más lejanos y disruptivos.

Dentro de Brasil, las playas de Paraná y Santa Catarina concentran gran parte de la demanda, seguidas por Gramado, que entre noviembre y enero se convierte en la “ciudad de la Navidad” con el tradicional Natal Luz. Para quienes buscan precios más accesibles y una experiencia similar al Caribe, el nordeste brasileño gana protagonismo.

Estados Unidos a la baja

Estados Unidos, en cambio, atraviesa una baja en visitas debido a las barreras migratorias y el requisito de visas, aunque Miami y los parques temáticos siguen siendo aspiracionales para un segmento específico.

Fustagno destacó que hoy viajan personas de todas las edades, sin límites, y que el turismo dejó de ser un privilegio. Además, subrayó el crecimiento del turismo interno, aunque difícil de medir por la autogestión de reservas, y el impacto clave de las redes sociales, plataformas digitales y la inteligencia artificial en la planificación de viajes.

De cara al futuro, eventos como el Mundial de Fútbol impulsarán viajes puntuales, mientras que la estabilidad económica y las facilidades financieras continúan siendo aliadas estratégicas para el sector turístico.

Previsión permite ahorrar un 70% en pasajes aéreos

Planificar un viaje con tiempo se consolida como la principal estrategia para reducir costos en pasajes aéreos desde Paraguay, según explicó Lucía Velázquez, presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores y Agencias de Turismo (Apoat), respecto a las tendencias actuales del turismo. Alegó que este proceso permite ahorrar hasta un 70% en pasajes aéreos.

Velázquez detalló que destinos regionales como Brasil y Argentina siguen siendo los más elegidos por los paraguayos, principalmente por su cercanía y variedad de precios.

Un pasaje aéreo a Brasil puede costar entre US$ 400 y US$ 500 por persona si se compra con 4 a 5 meses de anticipación, mientras que una compra de último momento eleva el valor hasta US$ 700 o US$ 800. En el caso de Argentina, los precios anticipados oscilan entre US$ 350 y US$ 500, pero sobre la hora pueden alcanzar entre US$ 600 y US$ 800 por pasajero.

En cuanto a destinos de larga distancia, la diferencia es aún más significativa. Viajar a España cuesta entre US$ 1.000 y US$ 1.200 con compra anticipada, pero puede dispararse hasta US$ 4.000 si se adquiere cerca de la fecha. Algo similar ocurre con Italia, donde los valores anticipados rondan los US$ 1.400 a US$ 1.500, frente a picos de US$ 4.000 en compras tardías.

Otros destinos demandados son México, con tarifas desde US$ 900 anticipadas y hasta US$ 1.300 sobre la hora; Panamá, que va de US$ 700 a US$ 1.000; y el Caribe, cuyos pasajes oscilan entre US$ 1.200 y US$ 1.600, llegando a US$ 2.000 en temporadas de alta demanda.

Más de 538.000 paraguayos viajaron entre noviembre y enero

Durante la temporada de vacaciones de verano, el movimiento migratorio en fronteras terrestres y aeropuertos internacionales registra un aumento significativo, impulsado principalmente por los viajes turísticos y el tránsito vecinal.

Solo en los primeros 15 días de enero de 2026 se contabilizaron más de 340.000 ingresos totales al país, entre nacionales y extranjeros, lo que representa un incremento cercano al 20% en comparación con el mismo período del año anterior, según Jorge Kronawetter, director nacional de Migraciones.

Este comportamiento es consistente con la estacionalidad propia de los meses de verano. En cuanto a las salidas, durante ese mismo período se registraron más de 430.000 egresos, con un aumento moderado del 6% respecto a 2025.

Al analizar el período comprendido entre noviembre de 2025 y enero de 2026, Migraciones reportó 538.099 salidas de paraguayos, distribuidas en 154.349 en noviembre, 189.083 en diciembre y 194.667 en enero, mes que concentró el mayor volumen de desplazamientos al exterior. En paralelo, se contabilizaron 509.810 ingresos, manteniéndose un equilibrio general entre entradas y salidas, con leves diferencias propias del receso estival.

Kronawetter señaló que los principales destinos declarados por los viajeros paraguayos fueron Brasil y Argentina, aunque en el caso del país vecino del sur gran parte del movimiento responde al tránsito fronterizo. Brasil se consolida como el principal destino turístico, seguido por Argentina, España y Estados Unidos.

En cuanto al perfil de los viajeros, las salidas se concentraron mayoritariamente en los rangos etarios de 30 a 39 años y 40 a 49 años, seguidos por personas de 50 a 59 años. Los pasos con mayor movimiento fueron el Puente Internacional San Roque González, Puerto José Falcón, el Puente de la Amistad y el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, reflejando la alta demanda migratoria propia de la temporada.