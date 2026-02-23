Negocios
23 de febrero de 2026 - 20:02

Destacan fuerte repunte de créditos vía AFD en primer mes

Crédito bancario
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) reportó un fuerte repunte del crédito en el primer mes del 2026, lo que reafirma la expectativa de cerrar un nuevo record colocaciones en este año.

Por ABC Color

Fernando Lugo, gerente general de la banca estatal de segundo piso destacó el arranque sólido en materia de aprobaciones en la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), que llegaron a US$ 92,3 millones solo en el primer mes del año. Esta cifra representa un salto importante de 238% frente a enero del 2025, cuando se aprobaron créditos por valor de US$ 27,2 millones.

Fernando Lugo, gerente general de AFD.
El gerente de la AFD destacó que este repunte extraordinario de la aprobación y colocación de créditos se debe a varios factores entre ellos que la economía está mucho más dinámica y eso dispara la demanda de créditos. Por otra parte, detalló que también están recibiendo proyectos de gran envergadura del sector industrial, infraestructura y forestal, como también del sector de vivienda que es uno de los ejes fundamentales que apunta la AFD.

Debido al ritmo que se está viendo en la aprobación y colocación de créditos en estos primeros meses, el ejecutivo indicó que hay muy buenas expectativas para cerrar el año en la meta de US$ 450 millones en aprobación de créditos y que incluso no descarta una revisión al alza de dicha meta en vista a la demanda que se está notando en el sistema, dijo finalmente.