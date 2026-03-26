De La Costa logra el Top of Mind 2026 como el agua tónica más recordada en Paraguay

Este reconocimiento no responde a una campaña puntual ni a una tendencia pasajera.

Se trata de un indicador sólido: la recordación espontánea del consumidor.

Es decir, cuando alguien piensa en agua tónica, De La Costa aparece primero.

Y en ese primer lugar no solo hay posicionamiento, sino también confianza construida con el tiempo.

El valor de este logro radica en lo que representa: una conexión genuina con el público.

La marca ha sabido instalarse en momentos cotidianos y especiales, acompañando encuentros, celebraciones y pausas necesarias.

En cada ocasión, su propuesta se asocia con atributos claros y consistentes: frescura, calidad y disfrute.

Más allá del reconocimiento, el premio también pone en perspectiva el trabajo sostenido detrás de la marca.

Desde su presencia estratégica en puntos de venta hasta la construcción de experiencias que fortalecen el vínculo con el consumidor, agua tónica De La Costa ha logrado consolidar una identidad cercana y relevante dentro del mercado local.

En el mercado las opciones abundan y mantenerse en la mente del consumidor es uno de los activos más difíciles de conseguir.

Por eso, este galardón no solo celebra la preferencia actual, sino que proyecta a la marca como un referente sólido dentro del segmento de bebidas tónicas en Paraguay.

Así, tónica De La Costa no solo refresca: permanece, acompaña y se convierte en parte de las elecciones cotidianas de quienes buscan calidad en cada sorbo.

Un reconocimiento que, más que un premio, es el reflejo de una relación construida con consistencia, cercanía y presencia real en la vida de los consumidores.