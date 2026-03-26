Por cuarto año consecutivo, Munich es la marca más recordada en la categoría chopp del Top Of Mind

El reconocimiento de Top Of Mind no responde a una campaña puntual ni a una tendencia pasajera.
Se sustenta en la memoria espontánea del público, un atributo particularmente exigente, donde solo las marcas con una propuesta consistente logran ocupar ese lugar privilegiado.
En ese terreno, Munich ha sabido diferenciarse a través de atributos valorados como la frescura del producto, su estándar de elaboración y una experiencia de consumo que se mantiene alineada con lo que buscan los consumidores.
Más allá de la bebida en sí, la marca ha desarrollado un vínculo cercano con su público, formando parte de espacios sociales, celebraciones y momentos de distensión.
Esa presencia constante, tanto en puntos de venta como en activaciones, ha sido determinante para consolidar una imagen sólida y reconocible.
El nuevo galardón no solo demuestra su posicionamiento, sino que también evidencia una estrategia sostenida en el tiempo.
Munich Chopp continúa marcando pauta dentro del segmento cervecero en Paraguay, respaldada por una propuesta que combina calidad, cercanía y una experiencia coherente con las expectativas del mercado.