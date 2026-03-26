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26 de marzo de 2026 - 12:52

Por cuarto año consecutivo, Munich es la marca más recordada en la categoría chopp del Top Of Mind

Munich Chopp alcanza su cuarto reconocimiento consecutivo en Top Of Mind 2026 dentro de su categoría.
Munich Chopp alcanza su cuarto reconocimiento consecutivo en Top Of Mind 2026 dentro de su categoría.PEDRO GONZALEZ

En una nueva edición de los premios Top Of Mind, Munich Chopp vuelve a destacarse con un logro que confirma su fuerte presencia en la mente del consumidor. Por cuarto año consecutivo, la marca es la opción más evocada dentro de su categoría, un indicador que refleja afinidad, preferencia y una identidad bien construida en el mercado local.

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El reconocimiento de Top Of Mind no responde a una campaña puntual ni a una tendencia pasajera.

Se sustenta en la memoria espontánea del público, un atributo particularmente exigente, donde solo las marcas con una propuesta consistente logran ocupar ese lugar privilegiado.

Con orgullo, el equipo de Embotelladora Central (Emcesa) muestra el galardón de Munich Chopp que se posiciona como la primera opción que recuerdan los consumidores al pensar en chopp.
Con orgullo, el equipo de Embotelladora Central (Emcesa) muestra el galardón de Munich Chopp que se posiciona como la primera opción que recuerdan los consumidores al pensar en chopp.

En ese terreno, Munich ha sabido diferenciarse a través de atributos valorados como la frescura del producto, su estándar de elaboración y una experiencia de consumo que se mantiene alineada con lo que buscan los consumidores.

Más allá de la bebida en sí, la marca ha desarrollado un vínculo cercano con su público, formando parte de espacios sociales, celebraciones y momentos de distensión.

Gabriel Rubbini, gerente general de la Unidad de Bebidas del Grupo Riquelme, recibe el Top Of Mind de Munich Chopp.
Gabriel Rubbini, gerente general de la Unidad de Bebidas del Grupo Riquelme, recibe el Top Of Mind de Munich Chopp.

Esa presencia constante, tanto en puntos de venta como en activaciones, ha sido determinante para consolidar una imagen sólida y reconocible.

El nuevo galardón no solo demuestra su posicionamiento, sino que también evidencia una estrategia sostenida en el tiempo.

Munich mantiene una fuerte presencia en espacios de consumo y experiencias de marca.
Munich mantiene una fuerte presencia en espacios de consumo y experiencias de marca.

Munich Chopp continúa marcando pauta dentro del segmento cervecero en Paraguay, respaldada por una propuesta que combina calidad, cercanía y una experiencia coherente con las expectativas del mercado.